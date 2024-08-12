Диана Шнайдер (Россия)
Джессика Пегула
Шнайдер
Для кого-то выступление Дианы на текущем турнире стало настоящим откровением. Все-таки она впервые дошла на «тысячнике» до полуфинала.
Но на самом деле этот прорыв сложно назвать большим сюрпризом.
Просто нужно не забывать, что ранее в этом сезоне Шнайдер взяла четыре титула. При этом побеждала она на всех покрытиях.
В Торонто главным событием стала победа 20-летней Шнайдер над американкой Кори Гауфф. Диана просто разгромила вторую ракетку мира — 6:4, 6:1.
В остальных матчах на этой неделе Диана выиграла у Хэрриет Дарт, Магдалены Фрех и Людмилы Самсоновой (4:6, 6:1, 6:4).
На следующей неделе Шнайдер дебютирует в топ-20.
Пегула
Для американки это уже далеко не первый раз, когда она добралась до полуфинала на «тысячнике».
Но именно в этом году она впервые вышла в полуфинал на турнире такого уровня.
В первом матче Пегула одержала победу над экс-первой ракеткой мира Каролиной Плишковой — 7:5, 6:4.
В следующем раунде она уверенно переиграла Эшлин Крюгер, а в четвертьфинале остановила Пейтон Стирнс.
Пожалуй, можно сказать, что Пегуле досталась не самая сложная сетка.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 2.66, победу Пегулы букмекеры предлагают за 1.48.
Прогноз: вполне вероятно, что после классной победы над Гауфф россиянка удивит еще одну представительницу США. Это явно не тот случай, где у Дианы нет шансов на успех.
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Рекомендуемая ставка: победа Шнайдер за 2.66.