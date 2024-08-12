Россиянка Диана Шнайдер сыграет против американки Джессики Пегулы в полуфинале турнира WTA 1000 в Торонто (Канада). Матч пройдет 12 августа, начало — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Пегула, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Шнайдер

Для кого-то выступление Дианы на текущем турнире стало настоящим откровением. Все-таки она впервые дошла на «тысячнике» до полуфинала.

Но на самом деле этот прорыв сложно назвать большим сюрпризом.

Просто нужно не забывать, что ранее в этом сезоне Шнайдер взяла четыре титула. При этом побеждала она на всех покрытиях.

В Торонто главным событием стала победа 20-летней Шнайдер над американкой Кори Гауфф. Диана просто разгромила вторую ракетку мира — 6:4, 6:1.

Прогнозы на теннис

В остальных матчах на этой неделе Диана выиграла у Хэрриет Дарт, Магдалены Фрех и Людмилы Самсоновой (4:6, 6:1, 6:4).

На следующей неделе Шнайдер дебютирует в топ-20.

Пегула

Для американки это уже далеко не первый раз, когда она добралась до полуфинала на «тысячнике».

Но именно в этом году она впервые вышла в полуфинал на турнире такого уровня.

В первом матче Пегула одержала победу над экс-первой ракеткой мира Каролиной Плишковой — 7:5, 6:4.

В следующем раунде она уверенно переиграла Эшлин Крюгер, а в четвертьфинале остановила Пейтон Стирнс.

Пожалуй, можно сказать, что Пегуле досталась не самая сложная сетка.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 2.66, победу Пегулы букмекеры предлагают за 1.48.

Прогноз: вполне вероятно, что после классной победы над Гауфф россиянка удивит еще одну представительницу США. Это явно не тот случай, где у Дианы нет шансов на успех.

Рекомендуемая ставка: победа Шнайдер за 2.66.