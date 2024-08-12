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    Шнайдер обыграет Пегулу и выйдет в финал «тысячника»?

    Шнайдер — Пегула. Ставка (к. 2.66) и прогноз на турнир WTA 1000 в Торонто 12 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шнайдер — Пегула
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    Диана Шнайдер
    Россиянка Диана Шнайдер сыграет против американки Джессики Пегулы в полуфинале турнира WTA 1000 в Торонто (Канада). Матч пройдет 12 августа, начало — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Пегула, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Монреаль. Женщины 12 Августа 2024 года

    Диана Шнайдер (Россия)

  • Монреаль. Женщины
    •  Диана Шнайдер (Россия) 01:00 Джессика Пегула

    Джессика Пегула

  • США
    •

    Шнайдер

    Для кого-то выступление Дианы на текущем турнире стало настоящим откровением. Все-таки она впервые дошла на «тысячнике» до полуфинала.

    Но на самом деле этот прорыв сложно назвать большим сюрпризом.

    Просто нужно не забывать, что ранее в этом сезоне Шнайдер взяла четыре титула. При этом побеждала она на всех покрытиях.

    В Торонто главным событием стала победа 20-летней Шнайдер над американкой Кори Гауфф. Диана просто разгромила вторую ракетку мира — 6:4, 6:1.

    Прогнозы на теннис

    В остальных матчах на этой неделе Диана выиграла у Хэрриет Дарт, Магдалены Фрех и Людмилы Самсоновой (4:6, 6:1, 6:4).

    На следующей неделе Шнайдер дебютирует в топ-20.

    Пегула

    Для американки это уже далеко не первый раз, когда она добралась до полуфинала на «тысячнике».

    Но именно в этом году она впервые вышла в полуфинал на турнире такого уровня.

    В первом матче Пегула одержала победу над экс-первой ракеткой мира Каролиной Плишковой — 7:5, 6:4.

    В следующем раунде она уверенно переиграла Эшлин Крюгер, а в четвертьфинале остановила Пейтон Стирнс.

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    Пожалуй, можно сказать, что Пегуле досталась не самая сложная сетка.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 2.66, победу Пегулы букмекеры предлагают за 1.48.

    Прогноз: вполне вероятно, что после классной победы над Гауфф россиянка удивит еще одну представительницу США. Это явно не тот случай, где у Дианы нет шансов на успех.

    Рекомендуемая ставка: победа Шнайдер за 2.66.

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    Шнайдер — Пегула: прогноз, ставка (2.66), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 12.08.2024. Прогнозы на теннис. Шнайдер обыграет Пегулу и выйдет в финал «тысячника»?
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