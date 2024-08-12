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    Потапова прервет проигрышную серию?

    Потапова — Бюрель. Ставка (к. 1.74) и прогноз на матч в Цинциннати 12 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Потапова — Бюрель
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    Анастасия Потапова
    Россиянка Анастасия Потапова и француженка Клара Бюрель встретятся в первом круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 12 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Потапова — Бюрель, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Женщины 12 Августа 2024 года

    Анастасия Потапова

  • Россия
    •  Анастасия Потапова 18:00 Клара Бюрель

    Клара Бюрель

  • Франция
    •

    Анастасия Потапова

    Если бы кто-то мог предположить, насколько убедительными будут результаты Потаповой на протяжении лета, то никто бы не поверил, что с начала лета она может проиграть более половины всех своих матчей.

    За пять последних поединков россиянка таки вовсе не победила ни одного раза, чего с ней не случалось максимально давно.

    Последняя игра против Френх на старте турнира в Торонто изобиловала ошибками, и пока вообще не понятно, куда и как их можно убрать.

    Уже боязно за матч первого круга против Бюрель, поскольку француженка только будет рада большому количеству ошибок со стороны россиянки.

    Клара Бюрель

    В этом году Бюрель играет слабее обычного, хотя потенциал этой теннисистки всем хорошо известен.

    Прогнозы на теннис

    Француженка не могла пройти мимо домашнего олимпийского турнира и ожидаемо заявилась на него.

    Один круг удалось пройти, одолев довольно серьезную чешку Синякову, забрав победу в двух партиях. Однако уже в следующем круге Клара капитулировала без шансов, проиграв украинке Костюк.

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    В матче против заряженной Потаповой шансов на успех не очень много, поскольку россиянка выглядит на харде, куда более убедительно, нежели её соперница.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Потаповой — 1.74, победа Бюрель — 2.11.

    Прогноз: В этой игре Потапова прервет неудачную для себя серию встреч

    Ставка: П1 за 1.74

    Альтернативный прогноз: В этой игре не получится борьбы, и россиянка победит максимально просто

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.80

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    Потапова — Бюрель: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 12.08.2024. Прогнозы на теннис. Потапова прервет проигрышную серию?
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