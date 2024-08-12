Анастасия Потапова
Клара Бюрель
Анастасия Потапова
Если бы кто-то мог предположить, насколько убедительными будут результаты Потаповой на протяжении лета, то никто бы не поверил, что с начала лета она может проиграть более половины всех своих матчей.
За пять последних поединков россиянка таки вовсе не победила ни одного раза, чего с ней не случалось максимально давно.
Последняя игра против Френх на старте турнира в Торонто изобиловала ошибками, и пока вообще не понятно, куда и как их можно убрать.
Уже боязно за матч первого круга против Бюрель, поскольку француженка только будет рада большому количеству ошибок со стороны россиянки.
Клара Бюрель
В этом году Бюрель играет слабее обычного, хотя потенциал этой теннисистки всем хорошо известен.
Француженка не могла пройти мимо домашнего олимпийского турнира и ожидаемо заявилась на него.
Один круг удалось пройти, одолев довольно серьезную чешку Синякову, забрав победу в двух партиях. Однако уже в следующем круге Клара капитулировала без шансов, проиграв украинке Костюк.
В матче против заряженной Потаповой шансов на успех не очень много, поскольку россиянка выглядит на харде, куда более убедительно, нежели её соперница.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Потаповой — 1.74, победа Бюрель — 2.11.
Прогноз: В этой игре Потапова прервет неудачную для себя серию встреч
- 1.92Самсонова — Ван: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.75Павлюченкова — Жабер: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.93Мухова — Ястремская: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: П1 за 1.74
Альтернативный прогноз: В этой игре не получится борьбы, и россиянка победит максимально просто
Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.80