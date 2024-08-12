Россиянка Анастасия Потапова и француженка Клара Бюрель встретятся в первом круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 12 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Потапова — Бюрель, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Анастасия Потапова

Если бы кто-то мог предположить, насколько убедительными будут результаты Потаповой на протяжении лета, то никто бы не поверил, что с начала лета она может проиграть более половины всех своих матчей.

За пять последних поединков россиянка таки вовсе не победила ни одного раза, чего с ней не случалось максимально давно.

Последняя игра против Френх на старте турнира в Торонто изобиловала ошибками, и пока вообще не понятно, куда и как их можно убрать.

Уже боязно за матч первого круга против Бюрель, поскольку француженка только будет рада большому количеству ошибок со стороны россиянки.

Клара Бюрель

В этом году Бюрель играет слабее обычного, хотя потенциал этой теннисистки всем хорошо известен.

Прогнозы на теннис

Француженка не могла пройти мимо домашнего олимпийского турнира и ожидаемо заявилась на него.

Один круг удалось пройти, одолев довольно серьезную чешку Синякову, забрав победу в двух партиях. Однако уже в следующем круге Клара капитулировала без шансов, проиграв украинке Костюк.

В матче против заряженной Потаповой шансов на успех не очень много, поскольку россиянка выглядит на харде, куда более убедительно, нежели её соперница.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Потаповой — 1.74, победа Бюрель — 2.11.

Прогноз: В этой игре Потапова прервет неудачную для себя серию встреч

Ставка: П1 за 1.74

Альтернативный прогноз: В этой игре не получится борьбы, и россиянка победит максимально просто

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.80