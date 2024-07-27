Россиянин Даниил Медведев сыграет против австралийца Ринки Хиджикаты в первом круге олимпийского турнира по теннису в Париже. Матч пройдет 27 июля, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Хиджиката — Медведев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Хиджиката

У Ринки вряд ли есть какие-либо ожидания от олимпийского турнира, который пройдет на кортах Ролан Гаррос.

Дело в том, что австралиец очень слабо играет на грунте. В текущем сезоне он выиграл лишь один матч на этом покрытии.

Хиджиката кое-как прошел раунд в Хьюстоне и уступил на старте турниров в Риме, Бордо, Женеве и на Ролан Гаррос.

Прогнозы на теннис

В прошлом году Хиджиката провел на грунте три матча и не одержал ни одной победы.

Медведев

Даниил тем временем мечтает об олимпийской медали, но прекрасно понимает, что в Париже ему будет сложно бороться за золото. В принципе, как и всем остальным, кто может столкнуться в финале с Карлосом Алькарасом.

В этом году российский теннисист прошел три раунда на Ролан Гаррос. В 1/8 финала Медведев проиграл Алексу Де Минору.

Еще три матча он выиграл на «Мастерсе» в Мадриде. При этом в столице Испании Медведев не смог доиграть из-за травмы матч 1/4 финала против Иржи Легечки.

В текущем сезоне Медведев выиграл девять из 13-ти матчей на грунте. На этом покрытии ему не так комфортно, как на харде, но первые несколько раундов Даниил должен пройти.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае у букмекеров нет сомнений в исходе. На победу Хиджикаты можно поставить за 11.50.

Прогноз: скорее всего, Даниил начнет турнир на Олимпиаде с разгромной победы. Хиджиката действительно не представляет никакой опасности на грунте.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой по геймам (-6,5) за 2.07.