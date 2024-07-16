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    Мартич без лишних вопросов пройдет Аранго?

    Аранго — Мартич. Прогноз (к. 1.72) на теннисный матч

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    Петра Мартич
    Колумбийка Эмилиана Аранго и хорватка Петра Мартич встретятся в первом круге турнира в Палермо. Матч пройдет 16 июля, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Аранго — Мартич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Палермо. Женщины 16 Июля 2024 года

    Эмилиана Аранго (Колумбия)

  • Ноттингем. Женщины
    •  Эмилиана Аранго (Колумбия) 20:30 Петра Мартич

    Петра Мартич

  • Хорватия
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    Эмилиана Аранго

    Ещё в прошлом году про Аранго широкому кругу теннисных поклонников ничего не было слышно, а этом она на слуху практически на каждом турнире, где принимает участие.

    Серьезных результатов по соревновательному принципу добиться пока что не удается, но при этом стабильности прибавляется от турнира к турниру.

    Больше всего поразило, как колумбийка пробивалась через квалификацию в основную сетку мадридского турнира, но смогла преодолеть только одну ступеньку основного розыгрыша.

    В игре против Мартич расклад сил не в пользу Аранго, однако воли к победе у неё достаточно, и в некоторых случаях она может её добыть исключительно на морально-волевых.

    Петра Мартич

    Последние недели у Мартич игра практически возобновилась, хотя по большей части календарного года проблемы были на каждом турнире, где она принимала участие.

    Прогнозы на теннис

    На относительно недавнем домашнем соревновании в Макарске Петра дошла до решающего поединка, но забрать в нем победу ей не удалось, поскольку египтянка шериф не упускает таких шансов на грунте.

    На «Уимблдоне» хорватка смогла дойти лишь до второго раунда соревнований, где проиграла сильной Свентек.

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    Хочется верить, что на итальянском грунте Петре удастся продемонстрировать удовлетворительный результат и пройти хотя бы два круга соревнований.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в хорватку в этом поединке: победа Аранго — 2.82, победа Мартич — 1.44.

    Прогноз: Мартич одержит уверенную победу

    Ставка: Ф2 (-3) за 1.72

    Альтернативный прогноз: Встреча не продлится долго

    Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.13

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    Аранго — Мартич: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 16.07.2024. Прогнозы на теннис. Мартич без лишних вопросов пройдет Аранго?
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