Колумбийка Эмилиана Аранго и хорватка Петра Мартич встретятся в первом круге турнира в Палермо. Матч пройдет 16 июля, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Аранго — Мартич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Эмилиана Аранго

Ещё в прошлом году про Аранго широкому кругу теннисных поклонников ничего не было слышно, а этом она на слуху практически на каждом турнире, где принимает участие.

Серьезных результатов по соревновательному принципу добиться пока что не удается, но при этом стабильности прибавляется от турнира к турниру.

Больше всего поразило, как колумбийка пробивалась через квалификацию в основную сетку мадридского турнира, но смогла преодолеть только одну ступеньку основного розыгрыша.

В игре против Мартич расклад сил не в пользу Аранго, однако воли к победе у неё достаточно, и в некоторых случаях она может её добыть исключительно на морально-волевых.

Петра Мартич

Последние недели у Мартич игра практически возобновилась, хотя по большей части календарного года проблемы были на каждом турнире, где она принимала участие.

Прогнозы на теннис

На относительно недавнем домашнем соревновании в Макарске Петра дошла до решающего поединка, но забрать в нем победу ей не удалось, поскольку египтянка шериф не упускает таких шансов на грунте.

На «Уимблдоне» хорватка смогла дойти лишь до второго раунда соревнований, где проиграла сильной Свентек.

Хочется верить, что на итальянском грунте Петре удастся продемонстрировать удовлетворительный результат и пройти хотя бы два круга соревнований.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в хорватку в этом поединке: победа Аранго — 2.82, победа Мартич — 1.44.

Прогноз: Мартич одержит уверенную победу

Ставка: Ф2 (-3) за 1.72

Альтернативный прогноз: Встреча не продлится долго

Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.13