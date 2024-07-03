Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против француза Гаэля Монфиса во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 3 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Вавринка — Монфис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Вавринка

Стэн не провел ни одного матча на траве в прошлом месяце, но это не помешало ему стартовать на британском мэйджоре с уверенной победы.

В понедельник бывшая третья ракетка мира уверенно разобрался с Чарльзом Брумом — 6:3, 7:5, 6:4.

Несмотря на возраст, 39-летний Вавринка по-прежнему способен обыгрывать некоторых соперников просто на классе.

Ключевым моментом стал восьмой гейм второго сета — британец сначала не реализовал три сетбола на приеме, а потом не смог подать на партию.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

В третьей партии все стало ясно уже после первых геймов, соперник Вавринки явно просел в психологическом плане.

Монфис

Гаэль тем временем выиграл матч на Уимблдоне впервые с 2021 года. В двух предыдущих сезонах он не играл здесь.

Монфис начал неделю с победы над Адрианом Маннарино — 6:4, 3:6, 7:5, 6:4.

Исход противостояния двух французов не стал сюрпризов, на фоне недавних результатов Монфиса на Мальорке.

На прошлой неделе бывшая шестая ракетка мира дошел на испанском турнире до полуфинала.

Похоже, Монфис действительно неплохо подготовился к Уимблдону.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Вавринку в этом матче можно поставить за 3.32, победу Монфиса букмекеры предлагают за 1.35.

Прогноз: сразу скажем, что это будет самый возрастной матч Уимблдона с 1971 года. Стэну уже 39, а Гаэлю — 37. Несмотря на это, швейцарец и француз, скорее всего. устроят отличное шоу для зрителей. Здесь может дойти и до пятого сета.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,5 за 1.92.