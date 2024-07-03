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    Вавринка и Монфис устроят шоу?

    Вавринка — Монфис. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Уимблдон 3 июля 2024 года

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    Стэн Вавринка
    Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против француза Гаэля Монфиса во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 3 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Вавринка — Монфис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 03 Июля 2024 года

    Станислас Вавринка

  • Швейцария
    •  Станислас Вавринка 13:00 Гаэль Монфис

    Гаэль Монфис

  • Франция
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    Вавринка

    Стэн не провел ни одного матча на траве в прошлом месяце, но это не помешало ему стартовать на британском мэйджоре с уверенной победы.

    В понедельник бывшая третья ракетка мира уверенно разобрался с Чарльзом Брумом — 6:3, 7:5, 6:4.

    Несмотря на возраст, 39-летний Вавринка по-прежнему способен обыгрывать некоторых соперников просто на классе.

    Ключевым моментом стал восьмой гейм второго сета — британец сначала не реализовал три сетбола на приеме, а потом не смог подать на партию.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    В третьей партии все стало ясно уже после первых геймов, соперник Вавринки явно просел в психологическом плане.

    Монфис

    Гаэль тем временем выиграл матч на Уимблдоне впервые с 2021 года. В двух предыдущих сезонах он не играл здесь.

    Монфис начал неделю с победы над Адрианом Маннарино — 6:4, 3:6, 7:5, 6:4.

    Исход противостояния двух французов не стал сюрпризов, на фоне недавних результатов Монфиса на Мальорке.

    На прошлой неделе бывшая шестая ракетка мира дошел на испанском турнире до полуфинала.

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    Похоже, Монфис действительно неплохо подготовился к Уимблдону.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Вавринку в этом матче можно поставить за 3.32, победу Монфиса букмекеры предлагают за 1.35.

    Прогноз: сразу скажем, что это будет самый возрастной матч Уимблдона с 1971 года. Стэну уже 39, а Гаэлю — 37. Несмотря на это, швейцарец и француз, скорее всего. устроят отличное шоу для зрителей. Здесь может дойти и до пятого сета.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 40,5 за 1.92.

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    Вавринка — Монфис: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 03.07.2024. Прогнозы на теннис. Вавринка и Монфис устроят шоу?
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