Сафиуллин
Остается только догадываться, что случилось, но последние пару месяцев Роман играет чересчур плохо.
Дело не только в результатах — уровень тенниса просто разочаровывает. К сожалению, приходится констатировать, что Сафиуллин, скорее всего, не сможет защитить прошлогодний четвертьфинал на британском мэйджоре.
Серия поражений Сафиуллина на уровне основной сетки ATP составляет уже семь матчей.
В прошлом месяце он не смог пройти первый круг в Штутгарте и Галле, проиграв Маттео Берреттини и Фабиану Марожану.
В общем, спад явно затянулся, не помогает даже сотрудничество с Дмитрием Турсуновым, который помогал Роману на недавних травяных турнирах.
Серундоло
Франсиско не очень удачно провел турниры перед Уимблдоном, так и не сумев выиграть хотя бы матч.
В Лондоне аргентинский теннисист уступил в первом круге испанцу Карлосу Алькарасу (1:6, 5:7).
На турнире в Истборне Серундоло проиграл в первом раунде американцу Маркосу Гирону.
В прошлом году Серундоло на неделе перед британским мэйджором взял титул в Истборне. Правда, после этого на главном травяном турнире он прошел только раунд.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 1.75, победу Серундоло букмекеры предлагают за 2.08.
Прогноз: это один из тех матчей, где уместно обойтись без ставок на исход. Хотя очевидно, что Романа ждет тяжелейший матч. Но и аргентинцу вряд ли будет легко.
- 2.90Рублев — Комесана: прогноз и ставкаЗавтра в 14:30
- 2.25Норри — Диас Акоста: прогноз и ставкаЗавтра в 16:30
- 1.96Крейчикова — Кудерметова: прогноз и ставкаЗавтра в 18:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,5 за 1.88.