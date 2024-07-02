Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 2 июля, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Сафиуллин — Серундоло, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Сафиуллин

Остается только догадываться, что случилось, но последние пару месяцев Роман играет чересчур плохо.

Дело не только в результатах — уровень тенниса просто разочаровывает. К сожалению, приходится констатировать, что Сафиуллин, скорее всего, не сможет защитить прошлогодний четвертьфинал на британском мэйджоре.

Серия поражений Сафиуллина на уровне основной сетки ATP составляет уже семь матчей.

В прошлом месяце он не смог пройти первый круг в Штутгарте и Галле, проиграв Маттео Берреттини и Фабиану Марожану.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

В общем, спад явно затянулся, не помогает даже сотрудничество с Дмитрием Турсуновым, который помогал Роману на недавних травяных турнирах.

Серундоло

Франсиско не очень удачно провел турниры перед Уимблдоном, так и не сумев выиграть хотя бы матч.

В Лондоне аргентинский теннисист уступил в первом круге испанцу Карлосу Алькарасу (1:6, 5:7).

На турнире в Истборне Серундоло проиграл в первом раунде американцу Маркосу Гирону.

В прошлом году Серундоло на неделе перед британским мэйджором взял титул в Истборне. Правда, после этого на главном травяном турнире он прошел только раунд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 1.75, победу Серундоло букмекеры предлагают за 2.08.

Прогноз: это один из тех матчей, где уместно обойтись без ставок на исход. Хотя очевидно, что Романа ждет тяжелейший матч. Но и аргентинцу вряд ли будет легко.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,5 за 1.88.