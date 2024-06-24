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    Крейчикова сокрушит эмоциональную канадку?

    Фернандес — Крейчикова. Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч в Истбурне 24 июня 2024 года

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    Барбора Крейчикова
    Канадка Лейла Фернандес и чешка Барбора Крейчикова встретятся в первом круге турнира в Истбурне. Матч пройдет 24 июня, начало — в 19:00 мск. Фернандес — Крейчикова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Истборн. Женщины 24 Июня 2024 года

    Лейла Фернандес

  • Канада
    •  Лейла Фернандес 19:00 Барбора Крейчикова

    Барбора Крейчикова

  • Чехия
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    Лейла Фернандес

    Теннис Фернандес далек от идеального, но за счет экспрессии и желания побеждать в каждом матче она играет исключительно на победу.

    Лейла спокойно добирается до стадии второго-третьего круга, но затем у неё возникают непреодолимые сложности, с которыми она пока что никак не может справиться.

    На прошлой неделе в Бирмингеме канадка снова выиграла довольно легко два матча, но потом напоролась на Томлянович, которая и зачехлила канадку.

    На старте турнира в Истбурне ей придется играть против Крейчиковой, а это более, чем серьезное испытание для Лейлы.

    Барбора Крейчикова

    Последние месяцы у Крейчиковой оказались едва ли не самыми худшими за последние несколько лет, поскольку чешка проигрывала практически всем, кому только можно.

    Прогнозы на теннис

    Но на соревновании в Бирмингеме она хотя бы немного вкатилась в игру на траве и выиграла два матча, который позволил ей добраться до полуфинала.

    В полуфинал чешку не пустила россиянка Анастасия Потапова, которая не позволила чешке сделать в том матче вообще ничего.

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    Хочется верить, что на старте очередного турнира Барбора продемонстрирует действительно сильный теннис и обыграет Фернандес с солидным заделом.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в канадку в этом поединке: победа Фернандес — 1.81, победа Крейчиковой — 2.00.

    Прогноз: Крейчикова имеет больше шансов на проход дальше

    Ставка: П2 за 2.00

    Альтернативный прогноз: Упорной игры не получится

    Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.28

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    Фернандес — Крейчикова. Канадка Лейла Фернандес и чешка Барбора Крейчикова встретятся в первом круге турнира в Истбурне. Матч пройдет 24 июня, начало — в 19:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Фернандес — Крейчикова с коэффициентом 2.00.
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