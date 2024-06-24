Лейла Фернандес
Барбора Крейчикова
Лейла Фернандес
Теннис Фернандес далек от идеального, но за счет экспрессии и желания побеждать в каждом матче она играет исключительно на победу.
Лейла спокойно добирается до стадии второго-третьего круга, но затем у неё возникают непреодолимые сложности, с которыми она пока что никак не может справиться.
На прошлой неделе в Бирмингеме канадка снова выиграла довольно легко два матча, но потом напоролась на Томлянович, которая и зачехлила канадку.
На старте турнира в Истбурне ей придется играть против Крейчиковой, а это более, чем серьезное испытание для Лейлы.
Барбора Крейчикова
Последние месяцы у Крейчиковой оказались едва ли не самыми худшими за последние несколько лет, поскольку чешка проигрывала практически всем, кому только можно.
Но на соревновании в Бирмингеме она хотя бы немного вкатилась в игру на траве и выиграла два матча, который позволил ей добраться до полуфинала.
В полуфинал чешку не пустила россиянка Анастасия Потапова, которая не позволила чешке сделать в том матче вообще ничего.
Хочется верить, что на старте очередного турнира Барбора продемонстрирует действительно сильный теннис и обыграет Фернандес с солидным заделом.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в канадку в этом поединке: победа Фернандес — 1.81, победа Крейчиковой — 2.00.
Прогноз: Крейчикова имеет больше шансов на проход дальше
- 1.95Томлянович — Павлюченкова: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 2.50Стивенс — Радукану: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 1.96Миядзаки — Мертенс: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: П2 за 2.00
Альтернативный прогноз: Упорной игры не получится
Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.28