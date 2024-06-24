Канадка Лейла Фернандес и чешка Барбора Крейчикова встретятся в первом круге турнира в Истбурне. Матч пройдет 24 июня, начало — в 19:00 мск. Фернандес — Крейчикова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Лейла Фернандес

Теннис Фернандес далек от идеального, но за счет экспрессии и желания побеждать в каждом матче она играет исключительно на победу.

Лейла спокойно добирается до стадии второго-третьего круга, но затем у неё возникают непреодолимые сложности, с которыми она пока что никак не может справиться.

На прошлой неделе в Бирмингеме канадка снова выиграла довольно легко два матча, но потом напоролась на Томлянович, которая и зачехлила канадку.

На старте турнира в Истбурне ей придется играть против Крейчиковой, а это более, чем серьезное испытание для Лейлы.

Барбора Крейчикова

Последние месяцы у Крейчиковой оказались едва ли не самыми худшими за последние несколько лет, поскольку чешка проигрывала практически всем, кому только можно.

Прогнозы на теннис

Но на соревновании в Бирмингеме она хотя бы немного вкатилась в игру на траве и выиграла два матча, который позволил ей добраться до полуфинала.

В полуфинал чешку не пустила россиянка Анастасия Потапова, которая не позволила чешке сделать в том матче вообще ничего.

Хочется верить, что на старте очередного турнира Барбора продемонстрирует действительно сильный теннис и обыграет Фернандес с солидным заделом.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в канадку в этом поединке: победа Фернандес — 1.81, победа Крейчиковой — 2.00.

Прогноз: Крейчикова имеет больше шансов на проход дальше

Ставка: П2 за 2.00

Альтернативный прогноз: Упорной игры не получится

Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.28