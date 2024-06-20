Маттео Берреттини
Маркос Гирон
Берреттини
Маттео в первом матче на этой неделе одержал победу над Алексом Микельсеном — 7:6, 6:2.
В первом сете американец быстро повел с брейком, но при счете 2:4 итальянец тоже взял гейм на приеме, после чего больше не допускал серьезных ошибок.
Берреттини уверенно провел тай-брейк, а потом уверенно переиграл 19-летнего Микельсена и во второй партии.
С учетом недавнего турнира в Штутгарте, где он добрался до финала, Берреттини выиграл пять из шести последних матчей.
Гирон
Маркос тем временем на старте турнира выиграл у Андрея Рублева — 6:4, 7:6.
Безусловно, это сенсация, но, с другой стороны, подобные неудачи российского теннисиста скоро уже никого не будут удивлять.
В первом сете Гирон забрал все геймы на своей подаче и сделал один брейк, а во втором ключевым моментом стала неуверенная игра Рублева на тай-брейке.
На самом деле Гирон не показал ничего особенного, в этом матче ему очень помогли ошибки соперника, который, к тому же, снова с трудом контролировал свои эмоции.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 1.33, победу Гирона букмекеры предлагают за 3.34.
Прогноз: в отличие от Рублева, Маттео, скорее всего, спокойно обыграет американца, которого сложно назвать серьезным специалистом по игре на траве.
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Рекомендуемая ставка: победа Берреттини в двух сетах за 1.94.