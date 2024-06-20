Итальянец Маттео Берреттини сыграет против американца Маркоса Гирона во втором круге турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 20 июня, начало — в 16:00 мск. Берреттини — Гирон: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Берреттини

Маттео в первом матче на этой неделе одержал победу над Алексом Микельсеном — 7:6, 6:2.

В первом сете американец быстро повел с брейком, но при счете 2:4 итальянец тоже взял гейм на приеме, после чего больше не допускал серьезных ошибок.

Берреттини уверенно провел тай-брейк, а потом уверенно переиграл 19-летнего Микельсена и во второй партии.

Прогнозы на теннис

С учетом недавнего турнира в Штутгарте, где он добрался до финала, Берреттини выиграл пять из шести последних матчей.

Гирон

Маркос тем временем на старте турнира выиграл у Андрея Рублева — 6:4, 7:6.

Безусловно, это сенсация, но, с другой стороны, подобные неудачи российского теннисиста скоро уже никого не будут удивлять.

В первом сете Гирон забрал все геймы на своей подаче и сделал один брейк, а во втором ключевым моментом стала неуверенная игра Рублева на тай-брейке.

На самом деле Гирон не показал ничего особенного, в этом матче ему очень помогли ошибки соперника, который, к тому же, снова с трудом контролировал свои эмоции.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 1.33, победу Гирона букмекеры предлагают за 3.34.

Прогноз: в отличие от Рублева, Маттео, скорее всего, спокойно обыграет американца, которого сложно назвать серьезным специалистом по игре на траве.

Рекомендуемая ставка: победа Берреттини в двух сетах за 1.94.