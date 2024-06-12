Американец Фрэнсис Тиафо сыграет против Янника Ханфмана во втором круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 12 июня, начало — в 13:30 мск. Тиафо — Ханфман: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Тиафо

Фрэнсису на этой неделе предстоит защищать прошлогодний титул и 250 очков.

В 2023-м американец выиграл семь из 11-ти матчей на траве. После победы в Штутгарт он прошел раунд в Лондоне и добрался до третьего круга на Уимблдоне.

Тиафо в целом не очень удачно провел предыдущие пять месяцев. Единственным приятным исключением стал грунтовый турнир в Хьюстоне, на котором он дошел до финала.

Прогнозы на теннис

Правда, после этого Тиафо вообще ничего показал, провалив сразу пять турниров. На «Ролан Гаррос» бывшая десятая ракетка мира проиграл во втором круге канадцу Денису Шаповалову.

Ханфман

Янник в первом круге одержал победу над 178-й ракеткой мира Хенри Сквире — 6:3, 6:3.

В отличие от соперника, Хафнман идеально сыграл не только на своей подаче (у Сквире не было ни одного брейк-пойнта), но и на приеме.

В прошлом сезоне лучшим результатом немецкого теннисиста на траве стал выход в полуфинал на Мальорке.

Как и Тиафо, Ханфман слабо провел европейскую серию турниров на грунте — ни разу не смог пройти дальше второго круга.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Тиафо в этом матче можно поставить за 1.53, победу Ханфмана букмекеры предлагают за 2.51.

Прогноз: не факт, что Фрэнсис подтвердит статус фаворита, несмотря на то, что он максимально мотивирован сейчас. Скорее всего, первый в этом году матч на траве будет непростым для американца.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 24,5 за 1.92.