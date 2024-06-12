ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Георгий СудаковУортон, Микаутадзе, Судаков, Бакайоко и еще 20 потенциальных звезд Евро-2024 Криштиану РоналдуНа пути к Евро. Мировой рекорд Роналду, очередная травма, амбиции Германии, фавориты Гвардиолы Джаред Каноннир и Нассурдин ИмавовФранцузский дагестанец идет за поясом UFC. Имавов разбил Каноннира и вызвал Стрикленда
  • 23:44
    • Дубль Роналду принес Португалии победу над Ирландией
  • 22:18
    • Александрова переиграла Родионову на старте турнира в Хертогенбосе
  • 17:49
    • Сафиуллин проиграл Берреттини на турнире в Штутгарте
  • 13:14
    • Нагельсман назвал стартовый состав на матч с Шотландией
  • 12:59
    • Стал известен календарь КХЛ сезона-2024/2025
    Все новости спорта

    Тиафо начнет защиту титула в Штутгарте с разгромной победы?

    Тиафо — Ханфман. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Штутгарте 12 июня 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Фрэнсис Тиафу
    Прогноз и ставки на Тиафо — Ханфман
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрэнсис Тиафо
    Американец Фрэнсис Тиафо сыграет против Янника Ханфмана во втором круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 12 июня, начало — в 13:30 мск. Тиафо — Ханфман: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Теннис. Штутгарт. Мужчины 12 Июня 2024 года

    Фрэнсис Тиафо

  • США
    •  Фрэнсис Тиафо 13:30 Янник Ханфман (Германия)

    Янник Ханфман (Германия)

  • Мюнхен. Мужчины
    •

    Тиафо

    Фрэнсису на этой неделе предстоит защищать прошлогодний титул и 250 очков.

    В 2023-м американец выиграл семь из 11-ти матчей на траве. После победы в Штутгарт он прошел раунд в Лондоне и добрался до третьего круга на Уимблдоне.

    Тиафо в целом не очень удачно провел предыдущие пять месяцев. Единственным приятным исключением стал грунтовый турнир в Хьюстоне, на котором он дошел до финала.

    Прогнозы на теннис

    Правда, после этого Тиафо вообще ничего показал, провалив сразу пять турниров. На «Ролан Гаррос» бывшая десятая ракетка мира проиграл во втором круге канадцу Денису Шаповалову.

    Ханфман

    Янник в первом круге одержал победу над 178-й ракеткой мира Хенри Сквире — 6:3, 6:3.

    В отличие от соперника, Хафнман идеально сыграл не только на своей подаче (у Сквире не было ни одного брейк-пойнта), но и на приеме.

    В прошлом сезоне лучшим результатом немецкого теннисиста на траве стал выход в полуфинал на Мальорке.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Как и Тиафо, Ханфман слабо провел европейскую серию турниров на грунте — ни разу не смог пройти дальше второго круга.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Тиафо в этом матче можно поставить за 1.53, победу Ханфмана букмекеры предлагают за 2.51.

    Прогноз: не факт, что Фрэнсис подтвердит статус фаворита, несмотря на то, что он максимально мотивирован сейчас. Скорее всего, первый в этом году матч на траве будет непростым для американца.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 24,5 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Мирасол — Гойяс
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ботафого — Флуминенсе
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Чили — Парагвай
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ред Булл Брагантино — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Музетти — Кепфер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  3.83
  • Экспресс дня 12 июня
  • Сегодня в 13:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Вукич — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Химнасия Хухуй — Чакарита Хуниорс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:10
    •  2.14
  • Прогноз на матч Эйбар — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Годой Крус — Росарио Сентраль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Атлетико Гойаненсе — Коринтианс
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Аргентинос Хуниорс — Сентраль Кордоба
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Сампайо Корреа — Кашиас-ду-Сул
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Жувентуде — Витория
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Тиафо — Ханфман. Американец Фрэнсис Тиафо сыграет против Янника Ханфмана во втором круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 12 июня, начало — в 13:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Тиафо — Ханфман с коэффициентом 1.92.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры