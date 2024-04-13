ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Спартак Гогниев«Лично мне с Ивичем скучно не было!». Спартак Гогниев — о «Химках», журналистах, уверенности в себе и планах поиграть против Симеоне Elite DangerousЗа пределы земной орбиты: Топ-10 игр космической тематики «Ливерпуль» — «Аталанта»Клоппу нужно чудо. «Аталанта» унизила «Ливерпуль» на «Энфилде»
    Все новости спорта

    Рууд наконец-то обыграет Джоковича?

    Джокович — Рууд. Ставка (к. 1.90) и прогноз на «Мастерс» в Монте-Карло 13 апреля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Новак Джокович  Прогнозы на Каспер Рууд
    Прогноз и ставки на Джокович — Рууд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против норвежца Каспера Рууда в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 16:30 мск. Джокович — Рууд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Джокович

    Для Новака эту неделю уже можно считать успешной, даже если он в итоге не возьмет титул или даже не выйдет в финал.

    Сербу всегда с трудом давались первые матчи сезона на грунте, поэтому выход в полуфинал действительно солидный результат. К слову, он добрался здесь до 1/2-й впервые с 2015 года.

    В пятницу Джокович одержал победу над Алексом Де Минором — 7:5, 6:4.

    В данном случае Ноле может быть доволен только результатом. Особенно это касается второго сета — четыре из шести геймов Джокович взял на приеме. Повезло, что австралиец так и воспользовался его ошибками, которых тоже было чересчур много.

    Все прогнозы на теннис

    Перед этим Новак выиграл у россиянина Романа Сафиуллина и итальянца Лоренцо Музетти.

    Рууд

    Каспер второй раз в карьере дошел в Монте-Карло до полуфинала. Первый был три года назад — тогда его не пустил в финал Андрей Рублев.

    В первом матче норвежец одержал уверенную победу над чилийцем Алехандро Табило — 6:2, 6:4.

    В следующем раунде Рууд уверенно разобрался с Хубертом Хуркачем — 6:4, 6:2. Здесь многие могли убедиться, что он все-таки неслучайно дважды играл в финале Ролан Гаррос.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В четвертьфинале Рууд выиграл у француза Юго Эмбера — 6:3, 4:6, 6:1. Во втором сете Каспер вел с брейком, но потом провел два плохих гейма на подаче. Правда, в решающей партии почти сразу стало ясно, кто здесь лучше.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Джоковича в этом матче можно поставить за 1.30, победу Рууда букмекеры предлагают за 3.54.

    Прогноз: в прошлом году Новак обыграл Каспера в финале Ролан Гаррос со счетом 7:6, 6:3, 7:5.

    Это была пятая победа серба над норвежцем. Пока что Рууд ни разу не обыгрывал Джоковича, но, кажется, сейчас идеальный момент для того, чтобы размочить счет в этом противостоянии.

    Ну или как минимум взять сет в матче с легендой — на это Рууд сейчас точно способен.

    Рекомендуемая ставка: Рууд возьмет хотя бы один сет за 1.90.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов больше 21,5 за 1.96.

    Ещё прогнозы на спорт
    4.52
  • Экспресс дня 12 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Плимут — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Мец — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бетис — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Жил Висенте — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вашингтон — Чикаго
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бостон — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Кливленд — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Оклахома — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Даллас — Детройт
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Енисей — Алания
  • Футбол
  • Завтра в 09:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Джокович — Рууд с коэффициентом 1.90. Дата матча: 13.04.2024. Прогнозы на теннис. Рууд наконец-то обыграет Джоковича?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры