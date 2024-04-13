Серб Новак Джокович сыграет против норвежца Каспера Рууда в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 16:30 мск. Джокович — Рууд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Джокович

Для Новака эту неделю уже можно считать успешной, даже если он в итоге не возьмет титул или даже не выйдет в финал.

Сербу всегда с трудом давались первые матчи сезона на грунте, поэтому выход в полуфинал действительно солидный результат. К слову, он добрался здесь до 1/2-й впервые с 2015 года.

В пятницу Джокович одержал победу над Алексом Де Минором — 7:5, 6:4.

В данном случае Ноле может быть доволен только результатом. Особенно это касается второго сета — четыре из шести геймов Джокович взял на приеме. Повезло, что австралиец так и воспользовался его ошибками, которых тоже было чересчур много.

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Перед этим Новак выиграл у россиянина Романа Сафиуллина и итальянца Лоренцо Музетти.

Рууд

Каспер второй раз в карьере дошел в Монте-Карло до полуфинала. Первый был три года назад — тогда его не пустил в финал Андрей Рублев.

В первом матче норвежец одержал уверенную победу над чилийцем Алехандро Табило — 6:2, 6:4.

В следующем раунде Рууд уверенно разобрался с Хубертом Хуркачем — 6:4, 6:2. Здесь многие могли убедиться, что он все-таки неслучайно дважды играл в финале Ролан Гаррос.

В четвертьфинале Рууд выиграл у француза Юго Эмбера — 6:3, 4:6, 6:1. Во втором сете Каспер вел с брейком, но потом провел два плохих гейма на подаче. Правда, в решающей партии почти сразу стало ясно, кто здесь лучше.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Джоковича в этом матче можно поставить за 1.30, победу Рууда букмекеры предлагают за 3.54.

Прогноз: в прошлом году Новак обыграл Каспера в финале Ролан Гаррос со счетом 7:6, 6:3, 7:5.

Это была пятая победа серба над норвежцем. Пока что Рууд ни разу не обыгрывал Джоковича, но, кажется, сейчас идеальный момент для того, чтобы размочить счет в этом противостоянии.

Ну или как минимум взять сет в матче с легендой — на это Рууд сейчас точно способен.

Рекомендуемая ставка: Рууд возьмет хотя бы один сет за 1.90.

Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов больше 21,5 за 1.96.