Россиянка Анна Калинская сыграет против китаянки Сиюй Ван во втором круге турнира WTA 1000 в Майами. Матч пройдет 21 марта, начало — в 18:00 мск. Калинская — Сиюй Ван: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Калинская

Для Анны месяц начался с не очень удачного выступления в Индиан-Уэллс. После непростого матча с Тейлор Таунсенд она проиграла Жасмин Паолини, своей пока что главной сопернице в этом сезоне.

Наверное, еще год назад такой результат мог считаться вполне приемлемым. Но после недавнего прорыва от россиянки теперь ждут большего.

Конец января — Калинская сенсационно дошла до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии, показав при этом очень солидный теннис.

Конец февраля — Калинская в финале турнира в Дубае. В решающем матче против Паолини она не подала на матч во втором сете и упустила шанс выиграть титул.

Все прогнозы на теннис

Но есть ощущение, что Анна в этом году еще пошумит, она действительно добилась невероятного прогресса.

Сиюй Ван

Сиюй, в отличие от Калинской не попала в число сеяных, поэтому ей пришлось начинать с первого круга.

В стартовом матче китаянка одержала уверенную победу над словачкой Каролиной Шмидловой — 6:1, 6:3.

На недавнем турнире в Индиан-Уэллс Ван сразу проиграла француженке Кларе Бюрель (6:4, 2:6, 4:6).

Зато перед этим 22-летняя представительница Поднебесной дошла до финала в Остине. В решающем матче она проиграла соотечественнице Юэ Юань.

Также стоит отметить, что в январе Ван добралась до полуфинала в новозеландском Окленде. Но при этом неудачных результатов у нее тоже немало.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Калинскую в этом матче можно поставить за 1.48, победу Ван букмекеры предлагают за 2.66.

Прогноз: китаянку ни в коем случае нельзя назвать простой соперницей, недооценка здесь может моментально обернуться неприятными последствиями. Но мы все-таки считаем, что Анна начнет турнир с уверенной победы.

Рекомендуемая ставка: победа Калинской в двух сетах за 2.18.