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    Сможет ли Калинская разгромить Сиюй Ван?

    Калинская — Сиюй Ван. Ставка (к. 2.18) и прогноз на турнир в Майами 21 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Калинская — Сиюй Ван
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    Анна Калинская
    Россиянка Анна Калинская сыграет против китаянки Сиюй Ван во втором круге турнира WTA 1000 в Майами. Матч пройдет 21 марта, начало — в 18:00 мск. Калинская — Сиюй Ван: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Калинская

    Для Анны месяц начался с не очень удачного выступления в Индиан-Уэллс. После непростого матча с Тейлор Таунсенд она проиграла Жасмин Паолини, своей пока что главной сопернице в этом сезоне.

    Наверное, еще год назад такой результат мог считаться вполне приемлемым. Но после недавнего прорыва от россиянки теперь ждут большего.

    Конец января — Калинская сенсационно дошла до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии, показав при этом очень солидный теннис.

    Конец февраля — Калинская в финале турнира в Дубае. В решающем матче против Паолини она не подала на матч во втором сете и упустила шанс выиграть титул.

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    Но есть ощущение, что Анна в этом году еще пошумит, она действительно добилась невероятного прогресса.

    Сиюй Ван

    Сиюй, в отличие от Калинской не попала в число сеяных, поэтому ей пришлось начинать с первого круга.

    В стартовом матче китаянка одержала уверенную победу над словачкой Каролиной Шмидловой — 6:1, 6:3.

    На недавнем турнире в Индиан-Уэллс Ван сразу проиграла француженке Кларе Бюрель (6:4, 2:6, 4:6).

    Зато перед этим 22-летняя представительница Поднебесной дошла до финала в Остине. В решающем матче она проиграла соотечественнице Юэ Юань.

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    Также стоит отметить, что в январе Ван добралась до полуфинала в новозеландском Окленде. Но при этом неудачных результатов у нее тоже немало.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Калинскую в этом матче можно поставить за 1.48, победу Ван букмекеры предлагают за 2.66.

    Прогноз: китаянку ни в коем случае нельзя назвать простой соперницей, недооценка здесь может моментально обернуться неприятными последствиями. Но мы все-таки считаем, что Анна начнет турнир с уверенной победы.

    Рекомендуемая ставка: победа Калинской в двух сетах за 2.18.

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    Ставка и прогноз на матч Калинская — Сиюй Ван с коэффициентом 2.18. Дата матча: 21.03.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Калинская разгромить Сиюй Ван?
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