Россиянин Андрей Рублев сыграет против бельгийца Зизу Бергса в первом круге турнира в Роттердаме (Нидерланды). Матч пройдет 13 февраля, начало — в 21:30 мск. Бергс — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бергс

Зизу — один из победителей квалификации. В отборе он выиграл у представителя Австрии Юрия Родионова и итальянца Джулио Дзеппьери, при этом в обоих случаях не отдав ни сета.

Победная серия бельгийца составляет уже четыре матча. В начале месяца он обыграл хорватов Марина Чилича и Дуе Айдуковича в рамках Кубка Дэвиса.

На Открытом чемпионате Австралии Бергс проиграл в решающем раунде квалификации, но в итоге попал в основу как лаки-лузер. В первом круге 132-я ракетка мира уступил Стефаносу Циципасу.

В прошлом году Бергс не выиграл ни одного матча на харде на уровне основной сетки ATP.

Рублев

Андрей проведет первый матч после Открытого чемпионата Австралии.

В Мельбурне россиянин снова дошел до четвертьфинала, благодаря чему остался в топ-5.

Прежде чем проиграть будущему чемпиону Яннику Синнеру, Рублев одержал победы над Тьяго Сейботом Уайлдом, Кристофером Юбэнксом, Себастьном Кордой и Алексом Де Минором.

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Рублев выигрывал турнир в Роттердаме в 2021 году. При этом в прошлом сезоне он уступил здесь уже в стартовом раунде, но тогда его первым соперником был Де Минор.

Прогноз и ставка

На Бергса в этом матче можно поставить за 4.45, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.21.

Первый матч после паузы редко бывает простым, поэтому в данном случае нет уверенности, что россиянин выиграет с разгромным счетом.

Ставка — победа Рублева + тотал геймов больше 19,5 за 1.88.