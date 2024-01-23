ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ига СвентекСенсационный провал Свентек и сеяных россиянок, погром от Мирры и прорыв андердогов Шон Стрикленд и Дрикус Дю ПлессиСпорная победа Дю Плесси, декласс от Пеннингтон в бою с Силвой. Обзор карда UFC 297 Жоан ЛапортаРычагов не осталось. «Барселону» ждет финансовая катастрофа?
  • 12:02
    • Калинская победила Паолини и вышла в 1/4 финала Australian Open
  • 10:28
    • Медведев вышел в 1/4 финала Australian Open
  • 15:07
    • Игрок «Манчестер Сити» близок к переходу в «Вест Хэм»
  • 14:25
    • «Лион» пытается договориться с «Аль-Иттихадом» о переходе Бензема
  • 13:32
    • «Локомотив» готов вести переговоры с «Зенитом» по Тикнизяну
  • 13:21
    • КХЛ назвала лучших игроков недели
  • 13:13
    • Алькарас вышел в четвертьфинал Australian Open
    Все новости спорта

    Гауфф тоже не справится с украинкой Костюк?

    Костюк — Гауфф. Ставка (к. 1.85) и прогноз на Australian Open 23 января 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Australian Open Прогнозы на Кори Гауфф  Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Костюк — Гауфф
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кори Гауфф
    Американка Кори Гауфф сыграет против украинки Марты Костюк в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 23 января, начало — в 05:00 мск. Костюк — Гауфф: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Теннис. Australian Open. Женщины 23 Января 2024 года

    Костюк

    Выступление Марты — один из многочисленных сюрпризов на австралийском мэйджоре.

    Украинка впервые дошла до четвертьфинала на турнире «Большого шлема». Здесь, конечно, можно рассуждать о везении — все-таки до сих пор у нее не было чересчур опасных соперниц.

    Но, с другой стороны, текущий турнир подтверждает, что сенсация может случиться почти в любом матче. Конкуренции в женском туре сейчас позавидуют в любом виде спорта.

    В четвертом круге 21-летняя Костюк разгромила россиянку Марию Тимофееву (6:2, 6:1), которая перед этим остановила Ализе Корне, Каролин Возняцки и Беатрис Хаддад Майя.

  • Сенсационный провал Свентек и сеяных россиянок, погром от Мирры и прорыв андердогов
  • В Мельбурне завершилась первая неделя Australian Open-2024
  • Сегодня

    • В остальных раундах Марта выиграла у Клер Лью, Элизы Мертенс и Элины Эванесян. Во всех этих матчах ей понадобилась дополнительная партия.

    Гауфф

    У Кори тем временем до сих пор вообще не было проблем. Действующая чемпионка легко выиграла все предыдущие матчи.

    В 1/8 финала американка разгромила польскую теннисистку Магдалену Френх (6:1, 6:2).

    В погром превратился и матч против соотечественницы Алисии Паркс — 6:0, 6:2.

    Кэролайн Доулхайд — пока что единственная, кому удалось заставить Гауфф нервничать. В первой партии Коко дожала соперницу только на тай-брейке — 7:6, 6:2.

    Все прогнозы на Australian Open

    Победная серия Гауфф составляет уже девять матчей. В начале января она выиграла турнир в Окленде.

    Прогноз и ставка

    На Костюк в этом матче можно поставить за 6.95, победу Гауфф букмекеры предлагают за 1.11.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Два года назад Кори с трудом выиграла у Марты в Аделаиде — 6:3, 5:7, 6:3. С учетом прогресса американки, вполне вероятно, что на этот раз ей хватит и двух сетов, но до чересчур явного разгрома здесь наверное не будет.

    Ставка — победа Гауфф + тотал геймов больше 17,5 за 1.85.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Рубин — Напредак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Барыс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Трактор — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Таджикистан — Ливан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Катар — Китай
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Гвинея-Бисау — Нигерия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кайсериспор — Истанбулспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Арис — Анортосис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Экваториальная Гвинея — Кот-д’Ивуар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Наполи — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.13
  • Прогноз на матч Леганес — Бургос
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Брайтон — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Гранада — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Лестер — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Костюк — Гауфф: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 23.01.2024. Прогнозы на теннис. Гауфф тоже не справится с украинкой Костюк?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры