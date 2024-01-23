Костюк
Выступление Марты — один из многочисленных сюрпризов на австралийском мэйджоре.
Украинка впервые дошла до четвертьфинала на турнире «Большого шлема». Здесь, конечно, можно рассуждать о везении — все-таки до сих пор у нее не было чересчур опасных соперниц.
Но, с другой стороны, текущий турнир подтверждает, что сенсация может случиться почти в любом матче. Конкуренции в женском туре сейчас позавидуют в любом виде спорта.
В четвертом круге 21-летняя Костюк разгромила россиянку Марию Тимофееву (6:2, 6:1), которая перед этим остановила Ализе Корне, Каролин Возняцки и Беатрис Хаддад Майя.
В остальных раундах Марта выиграла у Клер Лью, Элизы Мертенс и Элины Эванесян. Во всех этих матчах ей понадобилась дополнительная партия.
Гауфф
У Кори тем временем до сих пор вообще не было проблем. Действующая чемпионка легко выиграла все предыдущие матчи.
В 1/8 финала американка разгромила польскую теннисистку Магдалену Френх (6:1, 6:2).
В погром превратился и матч против соотечественницы Алисии Паркс — 6:0, 6:2.
Кэролайн Доулхайд — пока что единственная, кому удалось заставить Гауфф нервничать. В первой партии Коко дожала соперницу только на тай-брейке — 7:6, 6:2.
Все прогнозы на Australian Open
Победная серия Гауфф составляет уже девять матчей. В начале января она выиграла турнир в Окленде.
Прогноз и ставка
На Костюк в этом матче можно поставить за 6.95, победу Гауфф букмекеры предлагают за 1.11.
Два года назад Кори с трудом выиграла у Марты в Аделаиде — 6:3, 5:7, 6:3. С учетом прогресса американки, вполне вероятно, что на этот раз ей хватит и двух сетов, но до чересчур явного разгрома здесь наверное не будет.
Ставка — победа Гауфф + тотал геймов больше 17,5 за 1.85.