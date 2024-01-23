Американка Кори Гауфф сыграет против украинки Марты Костюк в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 23 января, начало — в 05:00 мск. Костюк — Гауфф: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Костюк

Выступление Марты — один из многочисленных сюрпризов на австралийском мэйджоре.

Украинка впервые дошла до четвертьфинала на турнире «Большого шлема». Здесь, конечно, можно рассуждать о везении — все-таки до сих пор у нее не было чересчур опасных соперниц.

Но, с другой стороны, текущий турнир подтверждает, что сенсация может случиться почти в любом матче. Конкуренции в женском туре сейчас позавидуют в любом виде спорта.

В четвертом круге 21-летняя Костюк разгромила россиянку Марию Тимофееву (6:2, 6:1), которая перед этим остановила Ализе Корне, Каролин Возняцки и Беатрис Хаддад Майя.

В остальных раундах Марта выиграла у Клер Лью, Элизы Мертенс и Элины Эванесян. Во всех этих матчах ей понадобилась дополнительная партия.

Гауфф

У Кори тем временем до сих пор вообще не было проблем. Действующая чемпионка легко выиграла все предыдущие матчи.

В 1/8 финала американка разгромила польскую теннисистку Магдалену Френх (6:1, 6:2).

В погром превратился и матч против соотечественницы Алисии Паркс — 6:0, 6:2.

Кэролайн Доулхайд — пока что единственная, кому удалось заставить Гауфф нервничать. В первой партии Коко дожала соперницу только на тай-брейке — 7:6, 6:2.

Все прогнозы на Australian Open

Победная серия Гауфф составляет уже девять матчей. В начале января она выиграла турнир в Окленде.

Прогноз и ставка

На Костюк в этом матче можно поставить за 6.95, победу Гауфф букмекеры предлагают за 1.11.

Два года назад Кори с трудом выиграла у Марты в Аделаиде — 6:3, 5:7, 6:3. С учетом прогресса американки, вполне вероятно, что на этот раз ей хватит и двух сетов, но до чересчур явного разгрома здесь наверное не будет.

Ставка — победа Гауфф + тотал геймов больше 17,5 за 1.85.