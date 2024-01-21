Россиянин Андрей Рублев сыграет против австралийца Алекса Де Минора в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 21 января, начало — в 11:00 мск. Де Минор — Рублев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Де Минор

Алекс третий год подряд добрался до четвертого круга на домашнем мэйджоре. Пока что это его лучший результат в Мельбурне.

Сейчас Австралия ждет от Алекса прорыва — как минимум выхода в четвертьфинал. Столь смелые ожидания связаны в том числе с его недавним дебютом в топ-10.

Так совпало, что Де Минор ворвался в десятку лучших вскоре после красивой победы над Новак Джоковичем (6:4, 6:4) на United Cup. Кроме того, там он обыграл Тейлора Фрица и Александра Зверева.

На текущем турнире главная надежда Австралии после матча с Милошем Раоничем, который снялся в начале третьего сета, разгромил двух итальянцев — Маттео Арнальди и Флавио Коболли.

Рублев

Андрей тем временем четвертый раз за последние пять лет выиграл на австралийском мэйджоре не менее трех матчей.

Так получилось, что в первом раунде россиянин едва не уступил бразильцу Тьяго Сейботу Уайду, совершив мощный камбэк на тай-брейке пятого сета.

Этот матч, похоже, здорово повлиял на настрой Рублева, который после этого пока не отдал ни сета.

Все прогнозы на Australian Open

Во втором круге пятая ракетка мира одержал победу над прошлогодним четвертьфиналистом Уимблдона Кристофером Юбэнксом (6:4, 6:4, 6:4).

Дальше была красивая и на удивление очень уверенная победа над Себастьяном Кордой (6:2, 7:6, 6:4).

Прогноз и ставка

На Де Минора в этом матче можно поставить 2.13, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.72.

В прошлом сезоне Андрей сначала проиграл Алексу в Роттердаме, а потом взял реванш на «Мастерсе» в Париже.

Очевидно, что это самый сложный и непредсказуемый матч воскресенья. Но логично предположить, что австралиец и россиянин могут устроить затяжной триллер.

Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 39,5 за 1.92.