ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карло АнчелоттиНовая эра «Реала». Анчелотти остался, чтобы привести мадридцев к триумфу Петр ЯнЯн рискует проиграть Ядонгу. Отказ «Беспощадного» от тренировок в США большая ошибка «Арсенал»«Арсенал» — «Кристал Пэлас» 5:0. Онлайн
  • 00:51
    • «Милан» вырвал победу в игре с «Удинезе»
  • 00:40
    • «ПСЖ» разгромил «Орлеан» и вышел в 1/8 финала Кубка Франции
  • 22:25
    • «Байер» вырвал победу у «Лейпцига»
  • 21:59
    • «Рома» победила «Верону» в первом матче под руководством Де Росси
  • 19:40
    • «Боруссия» Дортмунд разгромила «Кельн»
  • 17:47
    • «Трактор» разбил «Сочи»
    Все новости спорта

    Рублев и Де Минор устроят триллер?

    Де Минор — Рублев. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Australian Open 21 января 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Australian Open Прогнозы на Андрей Рублёв Прогнозы на Алекс де Минор Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Де Минор — Рублев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против австралийца Алекса Де Минора в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 21 января, начало — в 11:00 мск. Де Минор — Рублев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Де Минор

    Алекс третий год подряд добрался до четвертого круга на домашнем мэйджоре. Пока что это его лучший результат в Мельбурне.

    Сейчас Австралия ждет от Алекса прорыва — как минимум выхода в четвертьфинал. Столь смелые ожидания связаны в том числе с его недавним дебютом в топ-10.

    Так совпало, что Де Минор ворвался в десятку лучших вскоре после красивой победы над Новак Джоковичем (6:4, 6:4) на United Cup. Кроме того, там он обыграл Тейлора Фрица и Александра Зверева.

    На текущем турнире главная надежда Австралии после матча с Милошем Раоничем, который снялся в начале третьего сета, разгромил двух итальянцев — Маттео Арнальди и Флавио Коболли.

    Рублев

    Андрей тем временем четвертый раз за последние пять лет выиграл на австралийском мэйджоре не менее трех матчей.

    Так получилось, что в первом раунде россиянин едва не уступил бразильцу Тьяго Сейботу Уайду, совершив мощный камбэк на тай-брейке пятого сета.

    Этот матч, похоже, здорово повлиял на настрой Рублева, который после этого пока не отдал ни сета.

    Все прогнозы на Australian Open

    Во втором круге пятая ракетка мира одержал победу над прошлогодним четвертьфиналистом Уимблдона Кристофером Юбэнксом (6:4, 6:4, 6:4).

    Дальше была красивая и на удивление очень уверенная победа над Себастьяном Кордой (6:2, 7:6, 6:4).

    Прогноз и ставка

    На Де Минора в этом матче можно поставить 2.13, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.72.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В прошлом сезоне Андрей сначала проиграл Алексу в Роттердаме, а потом взял реванш на «Мастерсе» в Париже.

    Очевидно, что это самый сложный и непредсказуемый матч воскресенья. Но логично предположить, что австралиец и россиянин могут устроить затяжной триллер.

    Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 39,5 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Вашингтон — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шарлотт — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ванкувер — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Бостон — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Атланта — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Френх — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Чикаго — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хьюстон — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Миннесота — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Костюк — Тимофеева
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Анисимова — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Де Минор — Рублев: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 21.01.2024. Прогнозы на теннис. Рублев и Де Минор устроят триллер?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры