ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеСледующий клуб Мбаппе: «Реал» или все-таки «Ливерпуль»? Шон СтриклендПервая защита Стрикленда, титульник Пеннингтон и Силвы. Анонс карда UFC 297 Жозе Моуринью «Барса», «Ньюкасл» или сборная Бразилии? Где продолжит карьеру Моуринью
  • 18:51
    • «Авангард» одержал уверенную победу над ЦСКА
  • 18:41
    • Круговой подписал контракт с ЦСКА
  • 20:00
    • «Уралмаш», МБА и «Зенит» уверенно выиграли свои матчи в Кубке России
  • 19:46
    • Катар с минимальным счетом одолел Таджикистан
  • 19:28
    • «Северсталь» был точнее «Трактора» в серии буллитов
  • 19:20
    • Новосибирский «Локомотив» сохранил лидерство в Суперлиге
  • 19:12
    • «Автомобилист» в напряженном матче победил «Адмирал»
    Все новости спорта

    Свентек проиграет финалистке Australian Open-2022?

    Свентек — Коллинс. Ставка (к. 2.13) и прогноз на Australian Open 18 января 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Australian Open Прогнозы на WTA Прогнозы на Ига Свентек Прогнозы на Даниэль Коллинз
    Прогноз и ставки на Свентек — Коллинс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ига Свентек
    Полька Ига Свентек сыграет против американки Даниэль Коллинс во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 18 января, начало — в 04:00 мск. Свентек — Коллинс: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Теннис. Australian Open. Женщины 18 Января 2024 года

    Свентек

    Ига на старте турнира одержала победу над Софией Кенин — 7:6, 6:2.

    Как и ожидалось, польской теннисистке пришлось чуть-чуть понервничать — первый сет получился утомительным.

    В первой партии американка дважды вела с брейком и не подала на сет при счете 5:4. Это был, возможно, ключевой момент. После этого первая ракетка мира спокойно дожала чемпионку Australian Open-2020.

    Победная серия Свентек составляет уже 17 матчей. В конце прошлого сезона она взяла титулы в Пекине и на Итоговом турнире, а в начале нового одержала пять побед на United Cup.

    Коллинс

    Даниэль в первом круге выиграла у Анжелики Кербер, которая недавно вернулась в тур после рождения дочери.

    Американка дожала бывшую первую ракетку мира в третьем сете — 6:2, 3:6, 6:1.

    Коллинс начала сезон в Брисбене, где с трудом прошла первый раунд, после чего уступила китаянке Линь Чжу.

    На турнире в Хобарте финалистка Australian Open-2022 сразу проиграла Элизе Мертенс.

    Все прогнозы на Australian Open

    На неделе перед австралийским мэйджором Коллинс потерпела поражение от Мирры Андреевой (6:7, 1:6) на выставочном турнире в Коойонге.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются, что Свентек легко выйдет в следующий раунд. На Коллинс в этом матче можно поставить за 10.75.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Скорее всего, по сценарию этот матч будет чем-то напоминать встречу Иги с Кенин. Еще одна упертая американка будет изо всех сил стараться, но все равно проиграет.

    Ставка — победа Свентек + тотал геймов больше 17,5 за 2.13.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.60
  • Прогноз на матч СКА — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Марокко — Танзания
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Фенербахче — Аданаспор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Валенсия — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Панатинаикос
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Юнион Сент-Жиллуаз — Андерлехт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Эвертон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Блэкпул — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Осасуна — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч ПСВ — Твенте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч ДР Конго — Замбия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.45
  • Экспресс дня 17 января
  • Сегодня в 23:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Рус — Калинская
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Детройт — Миннесота
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Свентек — Коллинс: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 18.01.2024. Прогнозы на теннис. Свентек проиграет финалистке Australian Open-2022?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры