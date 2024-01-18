Полька Ига Свентек сыграет против американки Даниэль Коллинс во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 18 января, начало — в 04:00 мск. Свентек — Коллинс: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Свентек

Ига на старте турнира одержала победу над Софией Кенин — 7:6, 6:2.

Как и ожидалось, польской теннисистке пришлось чуть-чуть понервничать — первый сет получился утомительным.

В первой партии американка дважды вела с брейком и не подала на сет при счете 5:4. Это был, возможно, ключевой момент. После этого первая ракетка мира спокойно дожала чемпионку Australian Open-2020.

Победная серия Свентек составляет уже 17 матчей. В конце прошлого сезона она взяла титулы в Пекине и на Итоговом турнире, а в начале нового одержала пять побед на United Cup.

Коллинс

Даниэль в первом круге выиграла у Анжелики Кербер, которая недавно вернулась в тур после рождения дочери.

Американка дожала бывшую первую ракетку мира в третьем сете — 6:2, 3:6, 6:1.

Коллинс начала сезон в Брисбене, где с трудом прошла первый раунд, после чего уступила китаянке Линь Чжу.

На турнире в Хобарте финалистка Australian Open-2022 сразу проиграла Элизе Мертенс.

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На неделе перед австралийским мэйджором Коллинс потерпела поражение от Мирры Андреевой (6:7, 1:6) на выставочном турнире в Коойонге.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются, что Свентек легко выйдет в следующий раунд. На Коллинс в этом матче можно поставить за 10.75.

Скорее всего, по сценарию этот матч будет чем-то напоминать встречу Иги с Кенин. Еще одна упертая американка будет изо всех сил стараться, но все равно проиграет.

Ставка — победа Свентек + тотал геймов больше 17,5 за 2.13.