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    Касаткина обыграет Остапенко и возьмет титул в Аделаиде?

    Остапенко — Касаткина. Ставка (к. 1.88) и прогноз на финал турнира в Аделаиде 13 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Остапенко — Касаткина
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против Алены Остапенко из Латвии в финале турнира в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 13 января, начало — в 10:30 мск. Остапенко — Касаткина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Остапенко

    Алена в пятницу остановила Екатерину Александрову (6:2, 7:6), которая перед этим одержала победу над Еленой Рыбакиной.

    В отличие от третьей ракетки мира, теннисистка из Латвии максимально подошла к игре против россиянки.

    Во второй партии Остапенко отыграла у Александровой подачу на сет при счете 4:5, после чего идеально провела тай-брейк.

    В предыдущих раундах чемпионка Ролан Гаррос-2017 выиграла у Сораны Кырсти, Каролин Гарсия и Марты Костюк.

    Касаткина

    Можно ли провести два матча и оказаться в финале? Оказывается, можно. Дарья играла только в первых двух раундах, после чего отдыхала.

    В четвертьфинале россиянка должна была встретиться с Лаурой Зигемунд, но немка снялась с матча.

    Джессика Пегула, соперница Касаткиной по полуфиналу, тоже решила сэкономить силы перед Australian Open.

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    В итоге вместо двух матчей — два выходных дня. В начале недели Касаткина выиграла у Клер Лью и Анны Калинской.

    Прогноз и ставка

    На Остапенко в этом матче можно поставить за 1.55, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 2.46.

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    Дарья выиграла только два из семи предыдущих матчей против Алены. В прошлом году россиянка уступила сопернице из Латвии в Риме — 6:4, 4:6, 6:0.

    Несмотря на то, что у Касаткиной была возможность восстановиться, все равно нет уверенности, что она остановит Остапенко.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.88.

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    Остапенко — Касаткина: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 13.01.2024. Прогнозы на теннис. Касаткина обыграет Остапенко и возьмет титул в Аделаиде?
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