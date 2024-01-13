Россиянка Дарья Касаткина сыграет против Алены Остапенко из Латвии в финале турнира в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 13 января, начало — в 10:30 мск. Остапенко — Касаткина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Остапенко

Алена в пятницу остановила Екатерину Александрову (6:2, 7:6), которая перед этим одержала победу над Еленой Рыбакиной.

В отличие от третьей ракетки мира, теннисистка из Латвии максимально подошла к игре против россиянки.

Во второй партии Остапенко отыграла у Александровой подачу на сет при счете 4:5, после чего идеально провела тай-брейк.

В предыдущих раундах чемпионка Ролан Гаррос-2017 выиграла у Сораны Кырсти, Каролин Гарсия и Марты Костюк.

Касаткина

Можно ли провести два матча и оказаться в финале? Оказывается, можно. Дарья играла только в первых двух раундах, после чего отдыхала.

В четвертьфинале россиянка должна была встретиться с Лаурой Зигемунд, но немка снялась с матча.

Джессика Пегула, соперница Касаткиной по полуфиналу, тоже решила сэкономить силы перед Australian Open.

Все прогнозы на теннис

В итоге вместо двух матчей — два выходных дня. В начале недели Касаткина выиграла у Клер Лью и Анны Калинской.

Прогноз и ставка

На Остапенко в этом матче можно поставить за 1.55, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 2.46.

Дарья выиграла только два из семи предыдущих матчей против Алены. В прошлом году россиянка уступила сопернице из Латвии в Риме — 6:4, 4:6, 6:0.

Несмотря на то, что у Касаткиной была возможность восстановиться, все равно нет уверенности, что она остановит Остапенко.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.88.