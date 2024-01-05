Россиянин Андрей Рублев сыграет против француза Артура Фиса в четвертьфинале турнира в Гонконге. Матч пройдет 5 января, начало — в 13:30 мск. Рублев — Фис: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Рублев

Андрей начал сезон с победы над британцем Лиамом Броуди — 6:4, 7:6.

С одной стороны, ничего особенного, но на самом деле это был не самый приятный, нервный матч.

Рублеву, как обычно, далеко не всегда удавалось контролировать себя, особенно во втором сете, когда соперник вел с брейком.

После одного из неудачных розыгрышей россиянин зарядил ногой по стене с рекламными постерами. Странное у него, конечно, поведение, это явно не просто избыточная эмоциональность — парень даже не пытается сдерживать себя.

В общем, результат — окей, а всё остальное требует корректировки, причем срочно.

Фис

Артур в первом раунде одержал победу над хорватом Борной Гойо — 6:3, 4:6, 6:1.

В решающей партии француз безупречно отыграл не только на своей подаче, но и на приеме.

В следующем матче 19-летний француз выиграл у швейцарца Марка-Андреа Хюслера — 7:5, 7:5.

Все прогнозы на теннис

В первом сете Фис уступал 2:4, но благодаря классной игре на приеме совершил камбэк. В этом матче у него было 15 брейк-пойнтов, то есть соперник постоянно находился под давлением.

Скорее всего, Фис уже в ближайшее время дебютирует в топ-30.

Прогноз и ставка

На Рублева в этом матче можно поставить за 1.30, победу Фиса букмекеры предлагают за 3.54.

Коэффициент на российского теннисиста явно занижен. Молодой француз способен наказать пятую ракетку мира за несдержанность.

Ставка — победа Фиса за 3.54.

Также можно рассмотреть ставку на то, что Фис возьмет хотя бы один сет за 1.92.