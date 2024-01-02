Чорич
Борна слабо провел стартовый матч в новом сезоне, проиграв Касперу Рууду.
Вопреки ожиданиям, борьба здесь была разве что в первой партии, а во второй хорват почти не сопротивлялся — 4:6, 1:6.
Чорича подвела чересчур слабая игра на приеме, ему так и не удалось сделать хотя бы один брейк.
Несмотря на то, что Борна почти два месяца готовился к австралийской серии, ближайшие недели, скорее всего, будут непростыми для него.
Грикспор
Таллон тоже стартовал на United Cup с поражения от Рууда. Как и Чорич, он тоже уступил норвежцу в двух сетах — 3:6, 4:6.
Нидерландец во второй партии сумел сделать обратный брейк, но в дальнейшем ему так и удалось заставить соперника ошибаться.
Но Грикпора точно нельзя недооценивать, прошлый сезон показал, что он вполне способен закрепиться в топ-20.
В 2023-м Таллон выиграл два турнира, дошел до финала в Вашингтоне и до полуфинала в Роттердаме.
Прогноз и ставка
На Чорича в этом матче можно поставить за 2.66, победу Грикспора букмекеры предлагают за 1.48.
В сезоне-2022 Борна уверенно разобрался с Таллоном на грунте в Гамбурге. Повторить то же самое на харде хорвату будет непросто. На этом покрытии нидерландец в последнее время играет значительно лучше.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.36.