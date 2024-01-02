Хорват Борна Чорич сыграет против нидерландца Таллона Грикспора в рамках группового этапа United Cup (Австралия). Матч пройдет 2 января, начало — в 09:30 мск. Чорич — Грикспор: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Чорич

Борна слабо провел стартовый матч в новом сезоне, проиграв Касперу Рууду.

Вопреки ожиданиям, борьба здесь была разве что в первой партии, а во второй хорват почти не сопротивлялся — 4:6, 1:6.

Чорича подвела чересчур слабая игра на приеме, ему так и не удалось сделать хотя бы один брейк.

Несмотря на то, что Борна почти два месяца готовился к австралийской серии, ближайшие недели, скорее всего, будут непростыми для него.

Грикспор

Таллон тоже стартовал на United Cup с поражения от Рууда. Как и Чорич, он тоже уступил норвежцу в двух сетах — 3:6, 4:6.

Нидерландец во второй партии сумел сделать обратный брейк, но в дальнейшем ему так и удалось заставить соперника ошибаться.

Но Грикпора точно нельзя недооценивать, прошлый сезон показал, что он вполне способен закрепиться в топ-20.

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В 2023-м Таллон выиграл два турнира, дошел до финала в Вашингтоне и до полуфинала в Роттердаме.

Прогноз и ставка

На Чорича в этом матче можно поставить за 2.66, победу Грикспора букмекеры предлагают за 1.48.

В сезоне-2022 Борна уверенно разобрался с Таллоном на грунте в Гамбурге. Повторить то же самое на харде хорвату будет непросто. На этом покрытии нидерландец в последнее время играет значительно лучше.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.36.