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    Грикспор тоже обыграет Чорича?

    Чорич — Грикспор. Ставка (к. 2.36) и прогноз на United Cup 2 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Чорич — Грикспор
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    Борна Чорич
    Хорват Борна Чорич сыграет против нидерландца Таллона Грикспора в рамках группового этапа United Cup (Австралия). Матч пройдет 2 января, начало — в 09:30 мск. Чорич — Грикспор: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Чорич

    Борна слабо провел стартовый матч в новом сезоне, проиграв Касперу Рууду.

    Вопреки ожиданиям, борьба здесь была разве что в первой партии, а во второй хорват почти не сопротивлялся — 4:6, 1:6.

    Чорича подвела чересчур слабая игра на приеме, ему так и не удалось сделать хотя бы один брейк.

    Несмотря на то, что Борна почти два месяца готовился к австралийской серии, ближайшие недели, скорее всего, будут непростыми для него.

    Грикспор

    Таллон тоже стартовал на United Cup с поражения от Рууда. Как и Чорич, он тоже уступил норвежцу в двух сетах — 3:6, 4:6.

    Нидерландец во второй партии сумел сделать обратный брейк, но в дальнейшем ему так и удалось заставить соперника ошибаться.

    Но Грикпора точно нельзя недооценивать, прошлый сезон показал, что он вполне способен закрепиться в топ-20.

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    В 2023-м Таллон выиграл два турнира, дошел до финала в Вашингтоне и до полуфинала в Роттердаме.

    Прогноз и ставка

    На Чорича в этом матче можно поставить за 2.66, победу Грикспора букмекеры предлагают за 1.48.

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    В сезоне-2022 Борна уверенно разобрался с Таллоном на грунте в Гамбурге. Повторить то же самое на харде хорвату будет непросто. На этом покрытии нидерландец в последнее время играет значительно лучше.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.36.

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    Чорич — Грикспор: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 02.01.2024. Прогнозы на теннис. Грикспор тоже обыграет Чорича?
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