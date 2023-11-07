Россиянин Карен Хачанов сыграет против француза Констана Лестьенна во втором круге турнира в Меце (Франция). Матч пройдет 7 ноября, начало — в 21:30 мск. Лестьенн — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Лестьенн

Констан в первой половине сезона играл, в основном на турнирах ATP, но результаты были настолько ужасными, что в какой-то момент ему пришлось сосредоточиться на «челленджерах».

Для француза это был единственный способ остаться в топ-100. В данный момент он находится в рейтинге на 90-й строчке.

За последние несколько месяцев Лестьенн выиграл три «челленджера» — в Стэнфорде, Сен-Тропе и Аликанте.

В Меце 31-летний теннисист начал с уверенной победы над 205-й ракеткой мира Кэлвином Эмери (3:6, 2:6).

Хачанов

Карен тем временем на прошлой неделе успешно выступил на «Мастерсе» в Париже, дойдя там до четвертьфинала.

Хачанов выиграл у Макса Перселла, Ласло Дьере и Романа Сафиуллина, который перед этим остановил Карлоса Алькараса.

Дальше было пораженрие от Стефаноса Циципаса — 3:6, 4:6. Грек в этом матче чуть лучше действовал на приеме.

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Также стоит отметить, что в конце октября Хачанов дошел до четвертьфинала в Базеле. Здесь его остановил Даниил Медведев (3:6, 6:3, 3:6).

Прогноз и ставка

На Лестьенна в этом матче можно поставить за 3.38, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.32.

Ранее в этом сезоне Карен с трудом обыграл Констана на «Ролан Гаррос» — 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3. Недооценка соперника едва не обернулась катастрофическим поражением.

Зато теперь у россиянина вряд ли будут проблемы с настроем.

Ставка — победа Хачанова с форой по геймам (-3,5) за 1.87.