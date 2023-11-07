Лестьенн
Констан в первой половине сезона играл, в основном на турнирах ATP, но результаты были настолько ужасными, что в какой-то момент ему пришлось сосредоточиться на «челленджерах».
Для француза это был единственный способ остаться в топ-100. В данный момент он находится в рейтинге на 90-й строчке.
За последние несколько месяцев Лестьенн выиграл три «челленджера» — в Стэнфорде, Сен-Тропе и Аликанте.
В Меце 31-летний теннисист начал с уверенной победы над 205-й ракеткой мира Кэлвином Эмери (3:6, 2:6).
Хачанов
Карен тем временем на прошлой неделе успешно выступил на «Мастерсе» в Париже, дойдя там до четвертьфинала.
Хачанов выиграл у Макса Перселла, Ласло Дьере и Романа Сафиуллина, который перед этим остановил Карлоса Алькараса.
Дальше было пораженрие от Стефаноса Циципаса — 3:6, 4:6. Грек в этом матче чуть лучше действовал на приеме.
Также стоит отметить, что в конце октября Хачанов дошел до четвертьфинала в Базеле. Здесь его остановил Даниил Медведев (3:6, 6:3, 3:6).
Прогноз и ставка
На Лестьенна в этом матче можно поставить за 3.38, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.32.
Ранее в этом сезоне Карен с трудом обыграл Констана на «Ролан Гаррос» — 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3. Недооценка соперника едва не обернулась катастрофическим поражением.
Зато теперь у россиянина вряд ли будут проблемы с настроем.
Ставка — победа Хачанова с форой по геймам (-3,5) за 1.87.