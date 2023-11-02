Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против болгарина Григора Димитрова в третьем круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 13:00 мск. Бублик — Димитров: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бублик

В способностях Бублика не было сомнений и до этой недели, но надо признать, что он приятно удивил в недавних матчах.

В первом круге представитель Казахстана одержала уверенную победу над американцем Фрэнсисом Тиафо — 6:3, 6:4.

В следующем раунде у Бублика были самые настоящие разборки с Николасом Харри. Все решилось на тай-брейках — 7:6, 7:6.

Как и соперник, Бублик не отдал ни одного гейма на собсвенной подаче, при это в обеих партиях он не реализовал сетболы при счете 5:4.

Димитров

Григор тем временем стал автором одной из главных сенсаций турнира, обыграв Даниила Медведева.

В матче второго круга, который продолжался почти три часа, болгарин вырвал победу на решающем тай-брейке — 6:3, 6:7, 7:6.

В третьем сете Димитров вел 5:2, но едва не позволил россиянину совершить камбэк. Медведев сначала спас шесть матчболов, но потом слабо провел тай-брейк.

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Григор действительно провел классный матч, но очевидно, что Медведев все-таки не успел как следует восстановиться после сложной недели в Вене.

Прогноз и ставка

На Бублика в этом матче можно поставить за 2.65, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.48.

С одной стороны, Григор показал уровень в матче с Медведевым, но это не гарантия, что он обязательно остановит и менее статусного соперника.

Если что, Бублик выиграл три из пяти матчей против Димитрова, в том числе в этом году в Марселе.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.88.