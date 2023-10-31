Россиянин Андрей Рублев сыграет против японца Есихито Нисиоки во втором круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 31 октября, начало — в 23:00 мск. Нисиока — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Нисиока

Есихито начал неделю с победы над австралийцем Джорданом Томпсоном — 7:6, 4:6, 6:2.

Но перед этим японец еще участвовал в квалификации. В решающем раунде отбора он обыграл своего соотечественника Есукэ Ватануки (6:4, 6:4).

В конце сентября Нисиока дошел до финала в китайском Чжухае, после чего не очень удачно провел сразу три турнира.

В Пекине и Шанхае 49-я ракетка дошел до второго раунда, а в Токио уступил уже в первом круге.

Нисиока ранее ни разу не выигрывал больше одного матча на «Мастерсе» в столице Франции.

Рублев

Андрей на прошлой неделе квалифицировался на Итоговый турнир ATP, благодаря чему может играть в Париже без лишнего напряжения.

Андрей гарантировал себе участие в ATP Finals на недавнем турнире в Вене, на котором добрался до полуфинала.

В четвертьфинале Рублев одержал классную победу над немцем Александром Зверевым, после чего уступил Яннику Синнеру.

Все прогнозы на теннис

В предыдущих сезонах Рублев не очень успешно выступал на парижском «Мастерсе». Он до сих пор не выигрывал здесь больше одного матча.

Прогноз и ставка

На Нисиоку в этом матче можно поставить за 5.05, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.17.

Андрей уже обыгрывал японца в этом году. В конце апреля ему хватило двух сетов для победы над Есихито в Мадриде — 6:2, 7:5.

С учетом того, какой теннис россиянин демонстрировал в недавних матчах, вполне вероятно, Нисиока возьмет максимум шесть-семь геймов.

Ставка — победа Рублева с форой по геймам (-4,5) за 1.88.