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    Рублев дожмет Нисиоку только в третьем сете?

    Нисиока — Рублев. Ставка (к. 1.88) и прогноз на «Мастерс» в Париже 31 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Нисиока — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против японца Есихито Нисиоки во втором круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 31 октября, начало — в 23:00 мск. Нисиока — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Париж. Мужчины 31 Октября 2023 года

    Нисиока

    Есихито начал неделю с победы над австралийцем Джорданом Томпсоном — 7:6, 4:6, 6:2.

    Но перед этим японец еще участвовал в квалификации. В решающем раунде отбора он обыграл своего соотечественника Есукэ Ватануки (6:4, 6:4).

    В конце сентября Нисиока дошел до финала в китайском Чжухае, после чего не очень удачно провел сразу три турнира.

    В Пекине и Шанхае 49-я ракетка дошел до второго раунда, а в Токио уступил уже в первом круге.

    Нисиока ранее ни разу не выигрывал больше одного матча на «Мастерсе» в столице Франции.

    Рублев

    Андрей на прошлой неделе квалифицировался на Итоговый турнир ATP, благодаря чему может играть в Париже без лишнего напряжения.

    Андрей гарантировал себе участие в ATP Finals на недавнем турнире в Вене, на котором добрался до полуфинала.

    В четвертьфинале Рублев одержал классную победу над немцем Александром Зверевым, после чего уступил Яннику Синнеру.

    Все прогнозы на теннис

    В предыдущих сезонах Рублев не очень успешно выступал на парижском «Мастерсе». Он до сих пор не выигрывал здесь больше одного матча.

    Прогноз и ставка

    На Нисиоку в этом матче можно поставить за 5.05, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.17.

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    Андрей уже обыгрывал японца в этом году. В конце апреля ему хватило двух сетов для победы над Есихито в Мадриде — 6:2, 7:5.

    С учетом того, какой теннис россиянин демонстрировал в недавних матчах, вполне вероятно, Нисиока возьмет максимум шесть-семь геймов.

    Ставка — победа Рублева с форой по геймам (-4,5) за 1.88.

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    Нисиока — Рублев: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 31.10.2023. Прогнозы на теннис. Рублев дожмет Нисиоку только в третьем сете?
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