Оже-Альяссим
Результаты Феликса в текущем сезоне можно описать одним словом — кошмар.
После мартовского «Мастерса» в Индиан-Уэллсе канадский теннисист выиграл лишь три официальных матча.
Да, какое-то время его беспокоило колено, но сейчас, похоже, проблема носит психологический характер.
На прошлой неделе Оже-Альяссим не смог пройти первый круг в Пекине, сразу же проиграв Хольгеру Руне (4:6, 4:6).
Сложно сказать, что произошло с игроком, который относительно недавно был в топ-10.
Фучович
Мартон начал турнир с уверенной победы над представителем Казахстана Денисом Евсеевым — 6:4, 6:2.
В конце сентября венгерский теннисист не лучшим образом выступил в Астане, проиграв уже в стартовом матче австрийцу Себастьяну Офнеру.
Также стоит обратить внимание, что после Уимблдона Фучович пока ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне ATP.
Лучшими результатами 57-й ракетки мира на харде в этом году на данный момент остаются третий круг на Открытом чемпионате Австралии и четвертый раунд на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.
Прогноз и ставка
На Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.56, победу Фучовича букмекеры предлагают за 2.43.
Уверенность, которая ранее была присуща Феликсу, просто куда-то испарилась. Есть подозрение, что канадец еще долго будет выбираться из этой ямы.
Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 23,5 за 2.02.