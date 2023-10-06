Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против венгра Мартона Фучовича во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 6 октября, начало — в 07:00 мск. Оже-Альяссим — Фучович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Оже-Альяссим

Результаты Феликса в текущем сезоне можно описать одним словом — кошмар.

После мартовского «Мастерса» в Индиан-Уэллсе канадский теннисист выиграл лишь три официальных матча.

Да, какое-то время его беспокоило колено, но сейчас, похоже, проблема носит психологический характер.

На прошлой неделе Оже-Альяссим не смог пройти первый круг в Пекине, сразу же проиграв Хольгеру Руне (4:6, 4:6).

Сложно сказать, что произошло с игроком, который относительно недавно был в топ-10.

Фучович

Мартон начал турнир с уверенной победы над представителем Казахстана Денисом Евсеевым — 6:4, 6:2.

В конце сентября венгерский теннисист не лучшим образом выступил в Астане, проиграв уже в стартовом матче австрийцу Себастьяну Офнеру.

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Также стоит обратить внимание, что после Уимблдона Фучович пока ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне ATP.

Лучшими результатами 57-й ракетки мира на харде в этом году на данный момент остаются третий круг на Открытом чемпионате Австралии и четвертый раунд на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

Прогноз и ставка

На Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.56, победу Фучовича букмекеры предлагают за 2.43.

Уверенность, которая ранее была присуща Феликсу, просто куда-то испарилась. Есть подозрение, что канадец еще долго будет выбираться из этой ямы.

Оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов больше 23,5 за 2.02.