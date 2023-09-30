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    Сможет ли Димитров взять реванш у Руне?

    Руне — Димитров. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Пекине 30 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Руне — Димитров
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    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против болгарина Григора Димитрова во втором круге турнира в Пекине. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 07:00 мск. Руне — Димитров: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Руне

    Хольгер наконец-то прервал неприятную серию поражений, которая тянулась еще с середины июля.

    Датчанин начал пекинский турнир с победы над Феликсом Оже-Альяссимом — 6:4, 6:4.

    Этот успех стал подтверждением слов Руне, который на днях признался, что его больше не беспокоит травма спины.

    Проблемы со здоровьем были главной причиной всех неудач четвертой ракетки мира в предыдущие несколько месяцев.

    В матче против канадца Руне шикарно действовал на собственной подаче. Например, на первом мяче он взял 88 процентов очков (28 из 32).

    Димитров

    Григор в первом круге одержал волевую победу над Маккензи Макдональдом — 2:6, 7:6, 6:1.

    Во второй партии болгарин уступал со счетом 1:4, но каким-то чудом совершил камбэк, сумев сделать два обратных брейка.

    И это, по всей видимости, деморализовало американца. В решающем сете Димитров буквально снес соперника с корта.

    Все прогнозы на теннис

    Бывшая третья ракетка мира выиграл не менее двух матчей на семи из восьми предыдущих турнирах.

    Прогноз и ставка

    На Руне в этом матче можно поставить за 2.15, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.78.

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    Ранее в этом сезоне Хольгер выиграл у Григора на Уимблдоне. И очевидно, что Димитрову будет сложно взять реванш — соперник, похоже, снова находится в оптимальной форме.

    И все же в данном случае оптимальным вариантом будет ставка не на исход, а на тотал геймов больше 22,5 за 1.95.

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    Руне — Димитров: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 30.09.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Димитров взять реванш у Руне?
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