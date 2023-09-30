Датчанин Хольгер Руне сыграет против болгарина Григора Димитрова во втором круге турнира в Пекине. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 07:00 мск. Руне — Димитров: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Руне

Хольгер наконец-то прервал неприятную серию поражений, которая тянулась еще с середины июля.

Датчанин начал пекинский турнир с победы над Феликсом Оже-Альяссимом — 6:4, 6:4.

Этот успех стал подтверждением слов Руне, который на днях признался, что его больше не беспокоит травма спины.

Проблемы со здоровьем были главной причиной всех неудач четвертой ракетки мира в предыдущие несколько месяцев.

В матче против канадца Руне шикарно действовал на собственной подаче. Например, на первом мяче он взял 88 процентов очков (28 из 32).

Димитров

Григор в первом круге одержал волевую победу над Маккензи Макдональдом — 2:6, 7:6, 6:1.

Во второй партии болгарин уступал со счетом 1:4, но каким-то чудом совершил камбэк, сумев сделать два обратных брейка.

И это, по всей видимости, деморализовало американца. В решающем сете Димитров буквально снес соперника с корта.

Все прогнозы на теннис

Бывшая третья ракетка мира выиграл не менее двух матчей на семи из восьми предыдущих турнирах.

Прогноз и ставка

На Руне в этом матче можно поставить за 2.15, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.78.

Ранее в этом сезоне Хольгер выиграл у Григора на Уимблдоне. И очевидно, что Димитрову будет сложно взять реванш — соперник, похоже, снова находится в оптимальной форме.

И все же в данном случае оптимальным вариантом будет ставка не на исход, а на тотал геймов больше 22,5 за 1.95.