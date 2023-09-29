Россиянка Дарья Касаткина сыграет против американки Джессики Пегулы в четвертьфинале турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 29 сентября, начало — в 08:00 мск. Касаткина — Пегула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Касаткина

Дарья во втором раунде одержала победу над Деспиной Папамихайл — 6:4, 6:4.

Как и ожидалось, россиянка не стала доводить дело до драмы, но и простым этот матч тоже не назовешь просто хотя бы по той причине, что он продолжался чуть больше двух часов.

Плюс жара — в Токио сейчас не очень простые климатические условия, на чем Касаткина акцентировала внимание после игры с теннисисткой из Греции.

В этом матче Дарья, как обычно, много ошибалась в геймах на собственной подаче, но за счет эффективных действий на приеме все же дожала 220-ю ракетку мира. То же самое было и в игре против украинки Марты Костюк (3:6, 6:4, 6:3).

Пегула

Джессика попала в число сеяных, благодаря чему стартовала сразу со второго круга.

В своем пока что единственном матче американка разгромила испанку Кристину Букшу — 6:1, 6:2.

Для Пегулы это была первая игра после Открытого чемпионата США, на котором она дошла всего лишь до четвертого круга. В ее случае это не самый лучший результат.

Все прогнозы на теннис

Но зато чуть раньше Джессика выиграла крупный турнир в Монреале. Там ей удалось остановить даже Игу Свентек.

Прогноз и ставка

На Касаткину в этом матче можно поставить за 3.22, победу Пегулы букмекеры предлагают за 1.35.

Будет сложно, но Дарье вполне по силам сделать так, чтобы американка постоянно находилась под давлением.

Вполне вероятно, что все решится только в третьем сете.

Ставка — тотал геймов больше 20,5 за 1.93.