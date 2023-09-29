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    Сможет ли Касаткина удивить Пегулу?

    Касаткина — Пегула. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Токио 29 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Касаткина — Пегула
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против американки Джессики Пегулы в четвертьфинале турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 29 сентября, начало — в 08:00 мск. Касаткина — Пегула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Токио. Женщины 29 Сентября 2023 года

    Касаткина

    Дарья во втором раунде одержала победу над Деспиной Папамихайл — 6:4, 6:4.

    Как и ожидалось, россиянка не стала доводить дело до драмы, но и простым этот матч тоже не назовешь просто хотя бы по той причине, что он продолжался чуть больше двух часов.

    Плюс жара — в Токио сейчас не очень простые климатические условия, на чем Касаткина акцентировала внимание после игры с теннисисткой из Греции.

    В этом матче Дарья, как обычно, много ошибалась в геймах на собственной подаче, но за счет эффективных действий на приеме все же дожала 220-ю ракетку мира. То же самое было и в игре против украинки Марты Костюк (3:6, 6:4, 6:3).

    Пегула

    Джессика попала в число сеяных, благодаря чему стартовала сразу со второго круга.

    В своем пока что единственном матче американка разгромила испанку Кристину Букшу — 6:1, 6:2.

    Для Пегулы это была первая игра после Открытого чемпионата США, на котором она дошла всего лишь до четвертого круга. В ее случае это не самый лучший результат.

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    Но зато чуть раньше Джессика выиграла крупный турнир в Монреале. Там ей удалось остановить даже Игу Свентек.

    Прогноз и ставка

    На Касаткину в этом матче можно поставить за 3.22, победу Пегулы букмекеры предлагают за 1.35.

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    Будет сложно, но Дарье вполне по силам сделать так, чтобы американка постоянно находилась под давлением.

    Вполне вероятно, что все решится только в третьем сете.

    Ставка — тотал геймов больше 20,5 за 1.93.

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    Касаткина — Пегула: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 29.09.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Касаткина удивить Пегулу?
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