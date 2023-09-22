Сафиуллин
Роман начал турнир с уверенной победы над Брэндоном Накашимой — 6:4, 6:4.
Россиянин показал классный теннис в матче против непростого соперника. С такой игрой он может спокойно закрепиться в топ-50.
Другой вопрос, что регулярно играть на таком уровне ему пока не удается.
Но Накашиме в этом плане не повезло. Сафиуллин вообще ничего не позволил американцу на приеме, забрав 82 процента очков на первой подаче и 62 — на второй.
Сафиуллин еще ни разу не выигрывал больше одного матча после Уимблдона, на котором ему удалось дойти до четвертьфинала.
Эванс
Дэн на прошлой неделе провел два классных матча в Кубке Дэвиса. Благодаря его победам сборная Великобритании вышла в плей-офф турнира.
Сначала Эванс выиграл у австралийца Алекса Де Минора, а потом у француза Артура Фиса. В обоих случаях он дожал оппонентов в третьем сете.
Это были его первые матчи после Открытого чемпионата США. В Нью-Йорке 27-я ракетка мира дошел до третьего круга, где уступил Карлосу Алькарасу.
Главным же успехом Эванса в текущем сезоне пока что остается сенсационная победа на турнире в Вашингтоне. Там он обыграл Грегуара Баррера, Александра Шевченко, Фрэнсиса Тиафо, Григора Димитрова и Таллона Грикспор.
Прогноз и ставка
На Сафиуллина в этом матче можно поставить за 1.88, победу Эванса букмекеры предлагают за 1.92.
Роман спокойно разобрался с Накашимой, но все равно нет уверенности, что он снова покажет столь уверенный теннис. К тому же, надо понимать, что Эванс очень неприятный соперник. Здесь будет серьезная борьба.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.27.