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    Сможет ли Сафиуллин обыграть Эванса?

    Сафиуллин — Эванс. Ставка (к. 2.27) и прогноз на турнир в Чэнду 22 сентября 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Роман Сафиуллин Прогнозы на Даниэль Эванс
    Прогноз и ставки на Сафиуллин — Эванс
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против британца Дэна Эванса во втором круге турнира в китайском Чэнду. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 05:00 мск. Сафиуллин — Эванс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Чэнду. Мужчины 22 Сентября 2023 года
    Роман Сафиуллин (Россия)
  • Чэнду. Мужчины
    •  Роман Сафиуллин (Россия) 05:00 Даниэль Эванс Даниэль Эванс
  • Великобритания
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    Сафиуллин

    Роман начал турнир с уверенной победы над Брэндоном Накашимой — 6:4, 6:4.

    Россиянин показал классный теннис в матче против непростого соперника. С такой игрой он может спокойно закрепиться в топ-50.

    Другой вопрос, что регулярно играть на таком уровне ему пока не удается.

    Но Накашиме в этом плане не повезло. Сафиуллин вообще ничего не позволил американцу на приеме, забрав 82 процента очков на первой подаче и 62 — на второй.

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    Сафиуллин еще ни разу не выигрывал больше одного матча после Уимблдона, на котором ему удалось дойти до четвертьфинала.

    Эванс

    Дэн на прошлой неделе провел два классных матча в Кубке Дэвиса. Благодаря его победам сборная Великобритании вышла в плей-офф турнира.

    Сначала Эванс выиграл у австралийца Алекса Де Минора, а потом у француза Артура Фиса. В обоих случаях он дожал оппонентов в третьем сете.

    Это были его первые матчи после Открытого чемпионата США. В Нью-Йорке 27-я ракетка мира дошел до третьего круга, где уступил Карлосу Алькарасу.

    Главным же успехом Эванса в текущем сезоне пока что остается сенсационная победа на турнире в Вашингтоне. Там он обыграл Грегуара Баррера, Александра Шевченко, Фрэнсиса Тиафо, Григора Димитрова и Таллона Грикспор.

    Прогноз и ставка

    На Сафиуллина в этом матче можно поставить за 1.88, победу Эванса букмекеры предлагают за 1.92.

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    Роман спокойно разобрался с Накашимой, но все равно нет уверенности, что он снова покажет столь уверенный теннис. К тому же, надо понимать, что Эванс очень неприятный соперник. Здесь будет серьезная борьба.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.27.

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    1.92
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    Сафиуллин — Эванс: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 22.09.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Сафиуллин обыграть Эванса?
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