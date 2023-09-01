Американец Фрэнсис Тиафо сыграет против француза Адриана Маннарино в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 18:00 мск. Маннарино — Тиафо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Маннарино

Адриан сполна воспользовался отличной возможностью пройти два раунда на одном из главных турниров сезона.

Французу, надо признать, досталась не самая сложная сетка на старте американского мэйджора.

Во втором круге Маннарино одержал победу над Фабианом Марожаном — 3:6, 6:3, 6:4, 6:1.

Весной венгр сенсационно остановил Карлоса Алькараса в Риме, но суть в том, что он неспособен регулярно играть на столь высоком уровне.

Перед этим 35-летний теннисист выиграл у японца Есукэ Ватануки — 7:5, 6:7, 6:3, 7:5.

Маннарино десятый раз в сезоне выиграл минимум два матча подряд. В его случае это очень серьезное достижение.

Тиафо

Фрэнсис тем временем пока вообще не напрягался, до сих пор не отдав ни сета.

В первом раунде полуфиналист US Open-2022 разгромил 17-летнего соотечественника Тина Лернера — 6:2, 7:5, 6:1.

Дальше была уверенная победа над австрийцем Себастьяном Офнером — 6:3, 6:1, 6:4.

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Во втором матче Тиафо спокойно «разобрал» соперника благодаря классной игре на подаче — Офнер взял на приеме менее 20 очков.

Прогноз и ставка

На Маннарино в этом матче можно поставить за 3.46, победу Тиафо букмекеры предлагают за 1.31.

На этот раз французского теннисиста ждет серьезная проверка. И, скорее всего, он не сможет удивить американца, которому действительно по силам повторить прошлогодний результат на домашнем мэйджоре.

Ставка — победа Тиафо + тотал геймов меньше 39,5 за 2.05.