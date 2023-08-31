Испанец Карлос Алькарас сыграет против южноафриканца Ллойда Харриса во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 31 августа, начало — в 18:00 мск. Алькарас — Харрис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алькарас

Карлос в первом раунде встречался с Домиником Кепфером. И можно сказать, что этого матча почти не было.

Немецкий теннисист безуспешно сопротивлялся в первой партии — испанец забрал ее со счетом 6:2.

А где-то в середине второй партии при 3:2 в пользу соперника Кепфер снялся из-за травмы.

В общем, Алькарас немножко размялся и устроил небольшое шоу уже после матча, исполнив отрывок из песни Себастьяна Ятры Vagabundo.

Харрис

Ллойд тоже спокойно преодолел стартовый раунд, выиграв у Гидо Пельи.

Южноафриканцу хватило трех сетов для победы над аргентинским теннисистом — 7:6, 6:4, 6:4.

Стоит отметить убедительную игру Харриса на подаче, который так и не позволил сопернику взять на приеме хотя бы один гейм. К слову, в том числе благодаря 26 эйсам.

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И еще один интересный момент: в сезоне-2021 Ллойд дошел на американском мэйджоре до четвертьфинала. На данный момент он находится во второй сотне рейтинге только из-за того, что ему пришлось пропустить большую часть прошлого сезона из-за травмы.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Алькараса. На Харриса в этом матче можно поставить за 12.50.

На этот раз испанцу будет не так легко, как в игре против Кепфера. Харрис благодаря своей подаче вполне способен создать хотя бы какую-то интригу.

Ставка — победа Алькараса + тотал геймов больше 30,5 за 1.92.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.89.