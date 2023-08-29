Британец Энди Маррей сыграет против француза Корентена Мутэ в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 29 августа, начало — в 19:30 мск. Маррей — Мутэ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Маррей

Энди как раз перед американским мэйджором пришлось пропустить несколько недель из-за травмы мышц живота.

По словам бывшей первой ракетки мира, сейчас уже все в порядке. «Последние пять-шесть дней тренировок прошли очень хорошо», — заверил британец журналистов и своих поклонников.

Маррей получил повреждения на «Мастерсе» в Торонто, на котором он, к слову, показал очень солидный результат.

Энди одержал победы над Лоренцо Сонего и Максом Перселлом, после чего должен был сыграть с Янником Синнером, который в итоге стал победителем турнира.

Перед этим Маррей прошел один раунд на турнире в Вашингтоне. После победы над Брэндоном Накашимой его остановил Тейлор Фриц (7:6, 3:6, 4:6).

Мутэ

Корентен тем временем приехал в Нью-Йорк после серии неудачных результатов.

В конце июля французский теннисист не выиграл ни одного матча на турнирах в Атланте и Вашингтоне.

На «Мастерсе» в Торонто Мутэ не прошел квалификацию, проиграв в решающем раунде отбора японцу Таро Даниэлю.

Все прогнозы на US Open

В Цинциннати Корентен сумел преодолеть два раунда квалификации, но в основной сетке сразу же проиграл финну Эмилю Руусувуори (4:6, 2:6).

Также стоит отметить, что в прошлом году Мутэ попал в основную сетку US Open как лаки-лузер и в итоге дошел до четвертого круга.

Прогноз и ставка

На Маррея в этом матче можно поставить за 1.26, победу Мутэ букмекеры предлагают за 3.85.

Во-первых, не очень понятно, готов ли Энди играть в полную силу. Для теннисиста любая травма мышц живота — это очень серьезная проблема. Ну и надо обязательно учитывать, что француз умеет преподносить сюрпризы.

Поэтому оптимальным вариантом в данном случае будет ставка на тотал геймов больше 36,5 за 1.93.