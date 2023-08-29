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    Маррей проиграет Мутэ в первом круге US Open?

    Маррей — Мутэ. Ставка (к. 1.93) и прогноз на Открытый чемпионат США 29 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Маррей — Мутэ
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    Энди Маррей
    Британец Энди Маррей сыграет против француза Корентена Мутэ в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 29 августа, начало — в 19:30 мск. Маррей — Мутэ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 29 Августа 2023 года
    Энди Мюррей
  • Великобритания
    •  Энди Мюррей 19:30 Корентен Муте Корентен Муте
  • Франция
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    Маррей

    Энди как раз перед американским мэйджором пришлось пропустить несколько недель из-за травмы мышц живота.

    По словам бывшей первой ракетки мира, сейчас уже все в порядке. «Последние пять-шесть дней тренировок прошли очень хорошо», — заверил британец журналистов и своих поклонников.

    Маррей получил повреждения на «Мастерсе» в Торонто, на котором он, к слову, показал очень солидный результат.

    Энди одержал победы над Лоренцо Сонего и Максом Перселлом, после чего должен был сыграть с Янником Синнером, который в итоге стал победителем турнира.

    Перед этим Маррей прошел один раунд на турнире в Вашингтоне. После победы над Брэндоном Накашимой его остановил Тейлор Фриц (7:6, 3:6, 4:6).

    Мутэ

    Корентен тем временем приехал в Нью-Йорк после серии неудачных результатов.

    В конце июля французский теннисист не выиграл ни одного матча на турнирах в Атланте и Вашингтоне.

    На «Мастерсе» в Торонто Мутэ не прошел квалификацию, проиграв в решающем раунде отбора японцу Таро Даниэлю.

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    В Цинциннати Корентен сумел преодолеть два раунда квалификации, но в основной сетке сразу же проиграл финну Эмилю Руусувуори (4:6, 2:6).

    Также стоит отметить, что в прошлом году Мутэ попал в основную сетку US Open как лаки-лузер и в итоге дошел до четвертого круга.

    Прогноз и ставка

    На Маррея в этом матче можно поставить за 1.26, победу Мутэ букмекеры предлагают за 3.85.

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    Во-первых, не очень понятно, готов ли Энди играть в полную силу. Для теннисиста любая травма мышц живота — это очень серьезная проблема. Ну и надо обязательно учитывать, что француз умеет преподносить сюрпризы.

    Поэтому оптимальным вариантом в данном случае будет ставка на тотал геймов больше 36,5 за 1.93.

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    Маррей — Мутэ: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 29.08.2023. Прогнозы на теннис. Маррей проиграет Мутэ в первом круге US Open?
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