Австралиец Александр Вукич сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса в третьем круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 23 августа, начало — в 23:00 мск. Вукич — Баэс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Вукич

Александр после недавних успехов попал в посев, благодаря чему начал сразу со второго раунда.

В первом матче представитель Австралии обыграл француза Люку Ван Аша — 6:3, 6:7, 6:3.

В решающей партии Вукич сразу отдал гейм на собственной подаче, но соперник в итоге не воспользовался преимуществом.

Вукич шикарно проводит североамериканскую серию турниров. В конце июля он добрался до финала в Атланте, а в первой половине августа — до третьего круга на «Мастерсе» в Торонто. В его случае это очень серьезные результаты.

Баэс

Себастьян тем временем выиграл на этой неделе свой второй матч на харде в этом году.

Аргентинец одержал волевую победу над колумбийцем Даниэлем Галаном со счетом 3:6, 6:4, 6:4.

В первой половине сезона Баэс провел на твердом покрытии шесть матчей, в которых одержал только одну победу — над австралийцем Ринки Хиджикатой на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

Все прогнозы на теннис

Последний раз Себастьян выигрывал на харде два матча подряд в январе 2022 года в квалификации турнира в Сиднее.

Прогноз и ставка

На Вукича в этом матче можно поставить за 1.57, победу Баэса букмекеры предлагают за 2.40.

В данном случае сюрпризом не станет даже разгромная победа австралийского теннисиста. Все-таки это не грунт, на котором Баэс играет заметно лучше.

Ставка — победа Вукича в двух сетах за 2.38.