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    Вукич обыграет Баэса с разгромным счетом?

    Вукич — Баэс. Ставка (к. 2.38) и прогноз на турир в Уинстон-Сейлеме 23 августа 2023 года

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    Австралиец Александр Вукич сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса в третьем круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 23 августа, начало — в 23:00 мск. Вукич — Баэс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Уинстон-Сейлем. Мужчины 23 Августа 2023 года
    Александр Вукич (Австралия)
  • Уинстон-Сейлем. Мужчины
    •  Александр Вукич (Австралия) 23:00 Себастьян Баэс Себастьян Баэс
  • Аргентина
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    Вукич

    Александр после недавних успехов попал в посев, благодаря чему начал сразу со второго раунда.

    В первом матче представитель Австралии обыграл француза Люку Ван Аша — 6:3, 6:7, 6:3.

    В решающей партии Вукич сразу отдал гейм на собственной подаче, но соперник в итоге не воспользовался преимуществом.

    Вукич шикарно проводит североамериканскую серию турниров. В конце июля он добрался до финала в Атланте, а в первой половине августа — до третьего круга на «Мастерсе» в Торонто. В его случае это очень серьезные результаты.

    Баэс

    Себастьян тем временем выиграл на этой неделе свой второй матч на харде в этом году.

    Аргентинец одержал волевую победу над колумбийцем Даниэлем Галаном со счетом 3:6, 6:4, 6:4.

    В первой половине сезона Баэс провел на твердом покрытии шесть матчей, в которых одержал только одну победу — над австралийцем Ринки Хиджикатой на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

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    Последний раз Себастьян выигрывал на харде два матча подряд в январе 2022 года в квалификации турнира в Сиднее.

    Прогноз и ставка

    На Вукича в этом матче можно поставить за 1.57, победу Баэса букмекеры предлагают за 2.40.

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    В данном случае сюрпризом не станет даже разгромная победа австралийского теннисиста. Все-таки это не грунт, на котором Баэс играет заметно лучше.

    Ставка — победа Вукича в двух сетах за 2.38.

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    Вукич — Баэс: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 23.08.2023. Прогнозы на теннис. Вукич обыграет Баэса с разгромным счетом?
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