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    Сможет ли Зверев обыграть Нисиоку?

    Зверев — Нисиока. Ставка (к. 1.77) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 16 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Нисиока
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против японца Есихито Нисиоки во втором круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 16 августа, начало — в 18:00 мск. Зверев — Нисиока: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Мужчины 16 Августа 2023 года

    Зверев

    Саша начал турнир с классной победы над Григором Димитровы — 6:2, 6:2.

    Игра получилась значительно легче, чем ожидалось. И для немецкого теннисиста это важный результат на фоне недавнего разочарования в Торонто.

    На прошлой неделе Зверев проиграл Алехандро Давидовичу-Фокине во втором раунде «Мастерса» в Торонто. Испанец отправил в нокаут бывшую вторую ракетку мира — 1:6, 2:6.

    Зверев в матче против Димитрова отлично сыграл на приеме, реализовав четыре брейк-пойнта и при этом ни разу не потеряв подачу.

    Нисиока

    Есихито в первом раунде выиграл у француза Грегуара Баррера со счетом 6:4, 7:5.

    Японский теннисист тоже воспользовался проблемами соперника на подаче, но матч все равно сложно назвать простым.

    Нисиока наконец-то прервал серию поражений, которая началась еще на Открытом чемпионате Франции.

    Все прогнозы на теннис

    После неудачной встречи с Томасом Этчеверри в четвертом круге «Ролан Гаррос» Нисиока не выиграл ни одного матча на Уимблдоне, в Атланте, Вашингтоне и Торонто.

    Прогноз и ставка

    На Зверева в этом матче можно поставить за 1.18, победу Нисиоки букмекеры предлагают за 4.90.

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    В принципе, если судить по матчу с Димитровым, то у Саши не должно быть серьезных проблем в игре с японцем, который, в отличие от прошлого сезона, в этом пока совсем не впечатляет.

    Ставка — победа Зверева + тотал геймов больше 18,5 за 1.77.

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    Зверев — Нисиока: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 16.08.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Зверев обыграть Нисиоку?
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