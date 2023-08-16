Зверев
Саша начал турнир с классной победы над Григором Димитровы — 6:2, 6:2.
Игра получилась значительно легче, чем ожидалось. И для немецкого теннисиста это важный результат на фоне недавнего разочарования в Торонто.
На прошлой неделе Зверев проиграл Алехандро Давидовичу-Фокине во втором раунде «Мастерса» в Торонто. Испанец отправил в нокаут бывшую вторую ракетку мира — 1:6, 2:6.
Зверев в матче против Димитрова отлично сыграл на приеме, реализовав четыре брейк-пойнта и при этом ни разу не потеряв подачу.
Нисиока
Есихито в первом раунде выиграл у француза Грегуара Баррера со счетом 6:4, 7:5.
Японский теннисист тоже воспользовался проблемами соперника на подаче, но матч все равно сложно назвать простым.
Нисиока наконец-то прервал серию поражений, которая началась еще на Открытом чемпионате Франции.
После неудачной встречи с Томасом Этчеверри в четвертом круге «Ролан Гаррос» Нисиока не выиграл ни одного матча на Уимблдоне, в Атланте, Вашингтоне и Торонто.
Прогноз и ставка
На Зверева в этом матче можно поставить за 1.18, победу Нисиоки букмекеры предлагают за 4.90.
В принципе, если судить по матчу с Димитровым, то у Саши не должно быть серьезных проблем в игре с японцем, который, в отличие от прошлого сезона, в этом пока совсем не впечатляет.
Ставка — победа Зверева + тотал геймов больше 18,5 за 1.77.