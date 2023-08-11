Испанец Карлос Алькарас сыграет против поляка Хуберта Хуркача в третьем круге «Мастерса» в Торонто. Матч пройдет 11 августа, начало — в 02:00 мск. Алькарас — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алькарас

Карлос, как и ожидалось, выиграл свой первый матч после легендарного триумфа на Уимблдоне.

Алькарас одержал победу над Беном Шелтоном. Но простым этот матч никак нельзя назвать.

Во втором сете испанец дожал американского теннисиста только на тай-брейке — 6:3, 7:6.

Но также здесь важно отметить, что Алькарас здорово действовал на собственной подаче, так и не позволив сопернику взять на приеме хотя бы гейм.

Для первого матча на харде после большого перерыва Карлос сыграл просто великолепно.

Хуркач

Хуберт тем временем не попал в посев, поэтому провел на этой неделе уже два матча.

Во втором раунде поляк одержал волевую победу над Миомиром Кецмановичем — 5:7, 6:3, 6:0.

В первом сете что-то пошло не так, но в следующих двух партиях Хуркач просто снес серба с корта. Решающая превратилась в обычное избиение.

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Стоит отметить, что Хуберт наколотил 25 подач навылет и выиграл 82 процента очков на первом мяче.

В первом круге Хуркач обыграл представителя Казахстана Александра Бублика (6:3, 7:6).

Прогноз и ставка

На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.18, победу Хуркача букмекеры предлагают за 4.90.

Рассуждать о сенсации, наверное, не совсем уместно. Однако очевидно, что и в этом матче Карлос вряд ли сможет выиграть с разницей более чем в три-четыре гейма.

Достаточно сказать, что в прошлом году испанец обыграл поляка на «Мастерсе» в Майами только на двух тай-брейках — 7:6, 7:6.

Ставка — победа Алькараса + тотал геймов больше 20,5 за 2.02.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.05.