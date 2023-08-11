ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона»Гонка трех лошадей. Чего ждать от нового сезона Ла Лиги? «Спартак» и «Пари НН» забили девять мячей на двоихМедиалига отдыхает! «Спартак» и «Пари НН» устроили безумный экшн Хосеп Гвардиола«Ман Сити» и все остальные. Чего ждать от нового сезона АПЛ?
  • 12:47
    • Источник: «Тоттенхэм» и «Бавария» согласовали трансфер Кейна
  • 14:30
    • «Сельта» купила защитника «Селтика», которым интересовался «Спартак»
  • 14:16
    • «Росарио Сентраль» отказал ЦСКА в покупке 22-летнего парагвайца
  • 14:08
    • «Челси» выкупил у «Лидса» лидера сборной США
  • 13:21
    • Шатов приостановил карьеру и решил обучаться на тренера
  • 12:18
    • Дзаньоло может перейти в клуб АПЛ
  • 12:08
    • «Оренбург» хочет арендовать Гайча
    Все новости спорта

    Алькарасу понадобится третий сет в матче с Хуркачем?

    Алькарас — Хуркач. Ставка (к. 2.02) и прогноз на «Мастерс» в Торонто 11 августа 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Карлос Алькарас Прогнозы на Хуберт Хуркач
    Прогноз и ставки на Алькарас — Хуркач
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против поляка Хуберта Хуркача в третьем круге «Мастерса» в Торонто. Матч пройдет 11 августа, начало — в 02:00 мск. Алькарас — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Алькарас

    Карлос, как и ожидалось, выиграл свой первый матч после легендарного триумфа на Уимблдоне.

    Алькарас одержал победу над Беном Шелтоном. Но простым этот матч никак нельзя назвать.

    Во втором сете испанец дожал американского теннисиста только на тай-брейке — 6:3, 7:6.

    Но также здесь важно отметить, что Алькарас здорово действовал на собственной подаче, так и не позволив сопернику взять на приеме хотя бы гейм.

    Для первого матча на харде после большого перерыва Карлос сыграл просто великолепно.

    Хуркач

    Хуберт тем временем не попал в посев, поэтому провел на этой неделе уже два матча.

    Во втором раунде поляк одержал волевую победу над Миомиром Кецмановичем — 5:7, 6:3, 6:0.

    В первом сете что-то пошло не так, но в следующих двух партиях Хуркач просто снес серба с корта. Решающая превратилась в обычное избиение.

    Все прогнозы на теннис

    Стоит отметить, что Хуберт наколотил 25 подач навылет и выиграл 82 процента очков на первом мяче.

    В первом круге Хуркач обыграл представителя Казахстана Александра Бублика (6:3, 7:6).

    Прогноз и ставка

    На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.18, победу Хуркача букмекеры предлагают за 4.90.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Рассуждать о сенсации, наверное, не совсем уместно. Однако очевидно, что и в этом матче Карлос вряд ли сможет выиграть с разницей более чем в три-четыре гейма.

    Достаточно сказать, что в прошлом году испанец обыграл поляка на «Мастерсе» в Майами только на двух тай-брейках — 7:6, 7:6.

    Ставка — победа Алькараса + тотал геймов больше 20,5 за 2.02.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Пегула — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Тобол — Дерри Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Сабах — РФШ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Карабах — ХИК
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Жальгирис — Хеккен
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Буде-Глимт — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Фриц — Де Минаур
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Макдональд — Раонич
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  5.15
  • Прогноз на матч Шериф — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ахмат — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Нефтчи — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.46
  • Прогноз на матч Сепси — Актобе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.84
  • Прогноз на матч Валмиера — Партизани
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Алькарас — Хуркач: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 11.08.2023. Прогнозы на теннис. Алькарасу понадобится третий сет в матче с Хуркачем?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры