Ясмина Паолини
Паолини является общепризнанным мастером игры в грунтовый теннис, но и на синтетике вполне может иногда демонстрировать приемлемые результаты, но редко.
У Ясмины отлично получаются домашние турниры в Италии, и недавнее соревнование в Палермо является ярким тому подтверждением.
В первом круге канадского турнира европейская теннисистка достаточно неожиданно разобралась с хорваткой Донной Векич, продемонстрировав свои амбиции на финиш сезона.
С Киз придется куда тяжелее, но если такой безошибочный теннис продолжится и дальше, то шансы обыграть сильную американку будут иметься.
Мэдисон Киз
Киз после «Уимблдона» не стала долго отсиживаться и отдыхать и в максимально «горячем» состоянии приехала на домашние соревнования.
В столице своей родной страны она добралась до такой же стадии, как и на травяном турнире «Большого Шлема» — четвертьфинала.
Там её дальше не пустила будущая финалиста соревнования в лице Марии Саккари, причем американка проиграла вообще без вопросов.
В первом круге Монреаля Мэдисон разобралась с 42-летней Винус Уильямс и готова продолжить свой поход по дистанции дальше.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Паолини — 3.83, победа Киз — 1.27.
Прогноз: Киз не испытает проблем с проходом дальше.
Ставка: Ф1 (-5) за 1.85.
Альтернативный прогноз: Игра может затянуться на длительное время.
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.85.