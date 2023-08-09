Итальянка Ясмина Паолини и американка Мэдисон Киз встретятся во втором круге турнира в Монреале. Матч пройдет 09 августа, начало — в 17:00 мск. Паолини — Киз: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ясмина Паолини

Паолини является общепризнанным мастером игры в грунтовый теннис, но и на синтетике вполне может иногда демонстрировать приемлемые результаты, но редко.

У Ясмины отлично получаются домашние турниры в Италии, и недавнее соревнование в Палермо является ярким тому подтверждением.

В первом круге канадского турнира европейская теннисистка достаточно неожиданно разобралась с хорваткой Донной Векич, продемонстрировав свои амбиции на финиш сезона.

Все прогнозы на теннис

С Киз придется куда тяжелее, но если такой безошибочный теннис продолжится и дальше, то шансы обыграть сильную американку будут иметься.

Мэдисон Киз

Киз после «Уимблдона» не стала долго отсиживаться и отдыхать и в максимально «горячем» состоянии приехала на домашние соревнования.

В столице своей родной страны она добралась до такой же стадии, как и на травяном турнире «Большого Шлема» — четвертьфинала.

Там её дальше не пустила будущая финалиста соревнования в лице Марии Саккари, причем американка проиграла вообще без вопросов.

В первом круге Монреаля Мэдисон разобралась с 42-летней Винус Уильямс и готова продолжить свой поход по дистанции дальше.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Паолини — 3.83, победа Киз — 1.27.

Прогноз: Киз не испытает проблем с проходом дальше.

Ставка: Ф1 (-5) за 1.85.

Альтернативный прогноз: Игра может затянуться на длительное время.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.85.