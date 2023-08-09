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    Киз испытает проблемы с Паолини?

    Паолини — Киз. Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч турнира в Монреале 09 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Паолини — Киз
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    Мэдисон Киз
    Итальянка Ясмина Паолини и американка Мэдисон Киз встретятся во втором круге турнира в Монреале. Матч пройдет 09 августа, начало — в 17:00 мск. Паолини — Киз: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Ясмина Паолини

    Паолини является общепризнанным мастером игры в грунтовый теннис, но и на синтетике вполне может иногда демонстрировать приемлемые результаты, но редко.

    У Ясмины отлично получаются домашние турниры в Италии, и недавнее соревнование в Палермо является ярким тому подтверждением.

    В первом круге канадского турнира европейская теннисистка достаточно неожиданно разобралась с хорваткой Донной Векич, продемонстрировав свои амбиции на финиш сезона.

    Все прогнозы на теннис

    С Киз придется куда тяжелее, но если такой безошибочный теннис продолжится и дальше, то шансы обыграть сильную американку будут иметься.

    Мэдисон Киз

    Киз после «Уимблдона» не стала долго отсиживаться и отдыхать и в максимально «горячем» состоянии приехала на домашние соревнования.

    В столице своей родной страны она добралась до такой же стадии, как и на травяном турнире «Большого Шлема» — четвертьфинала.

    Там её дальше не пустила будущая финалиста соревнования в лице Марии Саккари, причем американка проиграла вообще без вопросов.

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    В первом круге Монреаля Мэдисон разобралась с 42-летней Винус Уильямс и готова продолжить свой поход по дистанции дальше.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Паолини — 3.83, победа Киз — 1.27.

    Прогноз: Киз не испытает проблем с проходом дальше.

    Ставка: Ф1 (-5) за 1.85.

    Альтернативный прогноз: Игра может затянуться на длительное время.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.85.

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    Паолини — Киз: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 09.08.2023. Прогнозы на теннис. Киз испытает проблемы с Паолини?
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