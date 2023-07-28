Норвежец Каспер Рууд сыграет против француза Артура Фиса в четвертьфинале турнира в Гамбурге. Матч пройдет 28 июля, начало — в 19:00 мск. Рууд — Фис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рууд

Два предыдущих матча получились непростыми для Каспера. В обоих их случаях ему понадобился дополнительный сет.

И если на прошлой неделе норвежец жаловался на постоянный ветер в шведском Бостаде, то сейчас он очень недоволен качеством кортов.

Рууд начал турнир с победы над аргентинцем Себастьяном Баэсом — 6:3, 1:6, 6:3.

В следующем матче четверта ракетка мира выиграл у чилийца Кристиана Гарина — 1:6, 6:2, 6:2.

Очевидно, что пока Рууду не удается показать свой лучший теннис. Возможно, причина действительно заключается в плохом покрытии.

Фис

Артуру тем временем пока ни разу на этой неделе не приходилось играть больше двух сетов.

В первом матче француз одержал победу над колумбийцем Даниэлем Галаном — 7:5, 7:5. В обеих партиях он отлично действовал и на собственной подаче, и на приеме.

Все прогнозы на теннис

Во втором раунде Фис остановил опытного серба Душана Лайовича — тоже со счетом 7:5, 7:5. А здесь ему помогла слабая игра соперника на подаче.

19-летний Фис четвертый раз в сезоне выиграл больше одного матча на уровне основной сетки ATP.

Прогноз и ставка

На Рууда в этом матче можно поставить за 1.25, победу Фиса букмекеры предлагают за 3.95.

Молодому французу будет сложно переиграть представителя топ-10. Но Фису по силам взять партию и заставить норвежца нервничать. Скорее всего, Рууд снова дожмет соперника только в третьем сете.

Ставка — победа Рууда + тотал геймов больше 19,5 за 1.96.