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    У Рууда будут проблемы в матче с Фисом?

    Рууд — Фис. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Гамбурге 28 июля 2023 года

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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против француза Артура Фиса в четвертьфинале турнира в Гамбурге. Матч пройдет 28 июля, начало — в 19:00 мск. Рууд — Фис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Гамбург. Мужчины 28 Июля 2023 года
    Каспер Рууд
  • Норвегия
    •  Каспер Рууд 19:00 Артур Филс (Франция) Артур Филс (Франция)
  • Гамбург. Мужчины
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    Рууд

    Два предыдущих матча получились непростыми для Каспера. В обоих их случаях ему понадобился дополнительный сет.

    И если на прошлой неделе норвежец жаловался на постоянный ветер в шведском Бостаде, то сейчас он очень недоволен качеством кортов.

    Рууд начал турнир с победы над аргентинцем Себастьяном Баэсом — 6:3, 1:6, 6:3.

    В следующем матче четверта ракетка мира выиграл у чилийца Кристиана Гарина — 1:6, 6:2, 6:2.

    Очевидно, что пока Рууду не удается показать свой лучший теннис. Возможно, причина действительно заключается в плохом покрытии.

    Фис

    Артуру тем временем пока ни разу на этой неделе не приходилось играть больше двух сетов.

    В первом матче француз одержал победу над колумбийцем Даниэлем Галаном — 7:5, 7:5. В обеих партиях он отлично действовал и на собственной подаче, и на приеме.

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    Во втором раунде Фис остановил опытного серба Душана Лайовича — тоже со счетом 7:5, 7:5. А здесь ему помогла слабая игра соперника на подаче.

    19-летний Фис четвертый раз в сезоне выиграл больше одного матча на уровне основной сетки ATP.

    Прогноз и ставка

    На Рууда в этом матче можно поставить за 1.25, победу Фиса букмекеры предлагают за 3.95.

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    Молодому французу будет сложно переиграть представителя топ-10. Но Фису по силам взять партию и заставить норвежца нервничать. Скорее всего, Рууд снова дожмет соперника только в третьем сете.

    Ставка — победа Рууда + тотал геймов больше 19,5 за 1.96.

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    Рууд — Фис: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 28.07.2023. Прогнозы на теннис. У Рууда будут проблемы в матче с Фисом?
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