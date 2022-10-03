Россиянин Андрей Рублев сыграет против серба Ласло Дьере в первом круге турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 3 октября, начало — в 16:30 мск. Дьере — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дьере

Дьере пробился в основную сетку через квалификацию, уверенно выиграв у представителя Казахстана Дениса Истомина и турка Альтуга Челикбилека.

На минувшей неделе Ласло не очень удачно выступил в Тель-Авиве, сразу же проиграв Доминику Тиму, несмотря на то, что ему удалось взять первый сет.

В Метце Дьере проиграл швейцарцу Стэну Вавринке в первом раунде квалификации.

Главным же успехом Дьере во второй половине сезона пока остается выход в финал турнира в Уинстон-Сейлеме. В решающем матче он проиграл французу Адриану Маннарино.

Рублев

Рублев тем временем пока ни разу не играл после Открытого чемпионата США. В Нью-Йорке Андрей дошел до четвертьфинала — дальше его не пустил американец Фрэнсис Тиафо.

Но зато перед этим россиянин выиграл у канадца Дениса Шаповалова и британца Кэмерона Норри.

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В целом североамериканскую серию Рублев провел на четыре с минусов. На турнире в Вашингтоне он добрался до полуфинала, на «Мастерсе» в Монреале сразу же проиграл Дэну Эвансу, а в Цинциннати уступил во втором матче Тейлору Фрицу.

Прогноз и ставка

На Дьере в этом матче можно поставить за 3.95, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.25.

Чуть больше месяца назад Андрей с трудом выиграл у Ласло в первом круге US Open. Россиянин вел 2-0 по сетам, но в итоге все решалось в пятой партии.

В общем, есть подозрение, что у Рублева снова будут проблемы в матче с упертым Дьере, которому, в отличие от соперника, будет в разы проще в психологическом плане.

Ставка — тотал геймов больше 20,5 за 1.87.