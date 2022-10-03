ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп Гвардиола может покинуть «Сити» летом 2023 годаОстанется ли Гвардиола в «Манчестер Сити» «Арсенал»Северный Лондон снова красный. Идеалистичность Артеты одолела прагматизм Конте Хамзат ЧимаевХамзат Чимаев намерен подняться в средний вес. Швед планирует досрочно деклассировать непобедимого Исраэля Адесанью
  • 18:48
    • Зиньковский и Николсон выйдут в старте «Спартака» против «Пари НН»
  • 18:42
    • Тюкавин остался в запасе «Динамо» на матч с «Ахматом»
  • 18:30
    • Гол и ассист Малкома помогли «Зениту» обыграть «Ростов»
  • 17:57
    • «Ман Сити» разгромил «Ман Юнайтед», у Холанна хет-трик и ассист
  • 20:09
    • Хет-трек Бен-Йеддера и ассист Головина помогли «Монако» разгромить «Нант»
  • 19:58
    • «Вулверхэмптон» уволил главного тренера
  • 19:22
    • Дубль Рашевского помог «Динамо» победить «Северсталь»
    Все новости спорта

    У Рублева снова будут проблемы в матче с Дьере?

    Дьере — Рублев. Прогноз (к. 1.87) и ставки на турнир в Астане 3 октября 2022 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Андрей Рублёв Прогнозы на Ласло Джере
    Прогноз и ставки на Дьере — Рублев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против серба Ласло Дьере в первом круге турнира в Астане (Казахстан). Матч пройдет 3 октября, начало — в 16:30 мск. Дьере — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Дьере

    Дьере пробился в основную сетку через квалификацию, уверенно выиграв у представителя Казахстана Дениса Истомина и турка Альтуга Челикбилека.

    На минувшей неделе Ласло не очень удачно выступил в Тель-Авиве, сразу же проиграв Доминику Тиму, несмотря на то, что ему удалось взять первый сет.

    В Метце Дьере проиграл швейцарцу Стэну Вавринке в первом раунде квалификации.

    Главным же успехом Дьере во второй половине сезона пока остается выход в финал турнира в Уинстон-Сейлеме. В решающем матче он проиграл французу Адриану Маннарино.

    Рублев

    Рублев тем временем пока ни разу не играл после Открытого чемпионата США. В Нью-Йорке Андрей дошел до четвертьфинала — дальше его не пустил американец Фрэнсис Тиафо.

    Но зато перед этим россиянин выиграл у канадца Дениса Шаповалова и британца Кэмерона Норри.

    Все прогнозы на теннис

    В целом североамериканскую серию Рублев провел на четыре с минусов. На турнире в Вашингтоне он добрался до полуфинала, на «Мастерсе» в Монреале сразу же проиграл Дэну Эвансу, а в Цинциннати уступил во втором матче Тейлору Фрицу.

    Прогноз и ставка

    На Дьере в этом матче можно поставить за 3.95, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.25.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Чуть больше месяца назад Андрей с трудом выиграл у Ласло в первом круге US Open. Россиянин вел 2-0 по сетам, но в итоге все решалось в пятой партии.

    В общем, есть подозрение, что у Рублева снова будут проблемы в матче с упертым Дьере, которому, в отличие от соперника, будет в разы проще в психологическом плане.

    Ставка — тотал геймов больше 20,5 за 1.87.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Ювентус — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ланс — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.72
  • Экспресс дня 2 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аргентинос Хуниорс — Ривер Плейт
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Хьюстон Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Маннарино — Вавринка
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чжан Чжичжэнь — Карацев
  • Теннис
  • Завтра в 10:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Верона — Удинезе
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Лестер — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.95
  • Экспресс дня 3 октября
  • Завтра в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Дьере — Рублев: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 03.10.2022. Прогнозы на теннис. У Рублева снова будут проблемы в матче с Дьере?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры