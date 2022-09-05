Польская теннисистка Ига Швентек сыграет против немки Юле Нимайер в четвертом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 5 сентября в Нью-Йорке, начало — в 20:00 мск. Швентек — Нимайер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швентек

Швентек второй год подряд дошла до четвертого круга на американском мэйджоре. И это пока что ее лучший результат в Нью-Йорке.

В августе Ига неожиданно провалила сразу два крупных турнира. В Торонто и Цинциннати, она выиграла лишь по одному матчу.

И в целом летний отрезок после невероятной весны, когда она выиграла 37 матчей подряд, Швентек не удался.

Но на US Open у первой ракетки мира пока не было сбоев. В первом раунде 21-летняя тенниистка разгромила Ясмин Паолини, после чего спокойно выиграла у Слоун Стивенс и Лорен Дэвис.

Нимайер

Нимайер тем временем впервые попал в основную сетку US Open и сразу же добралась до четвертого раунда.

Но это нельзя назвать большим сюрпризом. В начале июля немка вышла в четвертьфинал Уимблдона.

После этого, правда, пару месяцев Юле почти не играла, но в Нью-Йорке ей снова удалось напомнить о себе.

Все прогнозы на US Open

Нимайер в предыдущих раундах выиграла у Софии Кенин, Юлии Путинцевой и Чжэн Цинвэнь. Во всех случаях букмекеры склонялись к тому, что она проиграет.

Прогноз и ставка

На Швентек в этом матче можно поставить за 1.18, победу Нимайер предлагают за 5.30.

Немка удивила своей победой над китаянкой Чжэн, но в предстоящем матче ей вряд ли удастся стать серьезным препятствием для лидера женского тура. Ига показывает очень мощный теннис.

Ставка — победа Швентек с форой по геймам (-6,0) за 2.06.