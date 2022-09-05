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    Сможет ли Швентек разгромить Нимайер?

    Швентек — Нимайер. Прогноз (к. 2.06) и ставки на US Open 5 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Швентек — Нимайер
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    Ига Швентек
    Польская теннисистка Ига Швентек сыграет против немки Юле Нимайер в четвертом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 5 сентября в Нью-Йорке, начало — в 20:00 мск. Швентек — Нимайер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Женщины 05 Сентября 2022 года

    Швентек

    Швентек второй год подряд дошла до четвертого круга на американском мэйджоре. И это пока что ее лучший результат в Нью-Йорке.

    В августе Ига неожиданно провалила сразу два крупных турнира. В Торонто и Цинциннати, она выиграла лишь по одному матчу.

    И в целом летний отрезок после невероятной весны, когда она выиграла 37 матчей подряд, Швентек не удался.

    Но на US Open у первой ракетки мира пока не было сбоев. В первом раунде 21-летняя тенниистка разгромила Ясмин Паолини, после чего спокойно выиграла у Слоун Стивенс и Лорен Дэвис.

    Нимайер

    Нимайер тем временем впервые попал в основную сетку US Open и сразу же добралась до четвертого раунда.

    Но это нельзя назвать большим сюрпризом. В начале июля немка вышла в четвертьфинал Уимблдона.

    После этого, правда, пару месяцев Юле почти не играла, но в Нью-Йорке ей снова удалось напомнить о себе.

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    Нимайер в предыдущих раундах выиграла у Софии Кенин, Юлии Путинцевой и Чжэн Цинвэнь. Во всех случаях букмекеры склонялись к тому, что она проиграет.

    Прогноз и ставка

    На Швентек в этом матче можно поставить за 1.18, победу Нимайер предлагают за 5.30.

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    Немка удивила своей победой над китаянкой Чжэн, но в предстоящем матче ей вряд ли удастся стать серьезным препятствием для лидера женского тура. Ига показывает очень мощный теннис.

    Ставка — победа Швентек с форой по геймам (-6,0) за 2.06.

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    Швентек — Нимайер: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 05.09.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Швентек разгромить Нимайер?
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