Немец Александр Зверев сыграет против австралийца Танаси Коккинакиса в четвертом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 29 марта, начало — в 19:00 мск. Коккинакис — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Коккинакис

Коккинакис впервые за семь лет дошел до четвертого круга на «Мастерсе». В 2015 году он играл на этой стадии в Индиан-Уэллсе.

Танаси долго боролся с травмами. Он провел всего один матч в 2016 году, пропустил большую часть сезона в 2017-м и 2019-м, а в 2020-м вообще не играл.

В основную сетку текущего турнира австралиец попал через квалификацию. В первом круге Коккинакис легко выиграл у Ришара Гаске, после чего у него был непростой матч с Диего Шварцманом.

В третьем круге Танаси с трудом выиграл у американца Дениса Кудлы. Первый и третий сеты он забрал только на тай-брейке.

Зверев

Зверев на днях наконец-то показал свой настоящий теннис. В матче третьего круга, вопреки ожиданиям и прогнозам, немец одержал уверенную победу над Маккензи Макдональдом. Американец взял лишь четыре гейма.

В первом матче против Борны Чорича Александр выглядел не так уверенно. Для победы над хорватом понадобился дополнительный сет.

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Зверев впервые с 2018 года дошел в Майами до третьего раунда.

Прогноз и ставка

На Коккинакиса в этом матче можно поставить за 4.33, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.25.

За счет качественной подачи Танаси, в принципе, способен какое-то время сохранять интригу в предстоящем матче, но в целом очевидно, что ему будет трудно удивить соперника.

Скорее всего, Зверев выиграет в пределах двух сетов. Но не исключено, что как минимум в одной партии все решится на тай-брейке.

Ставка — победа Зверева в двух сетах за 1.76.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.04.