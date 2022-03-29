Коккинакис
Коккинакис впервые за семь лет дошел до четвертого круга на «Мастерсе». В 2015 году он играл на этой стадии в Индиан-Уэллсе.
Танаси долго боролся с травмами. Он провел всего один матч в 2016 году, пропустил большую часть сезона в 2017-м и 2019-м, а в 2020-м вообще не играл.
В основную сетку текущего турнира австралиец попал через квалификацию. В первом круге Коккинакис легко выиграл у Ришара Гаске, после чего у него был непростой матч с Диего Шварцманом.
В третьем круге Танаси с трудом выиграл у американца Дениса Кудлы. Первый и третий сеты он забрал только на тай-брейке.
Зверев
Зверев на днях наконец-то показал свой настоящий теннис. В матче третьего круга, вопреки ожиданиям и прогнозам, немец одержал уверенную победу над Маккензи Макдональдом. Американец взял лишь четыре гейма.
В первом матче против Борны Чорича Александр выглядел не так уверенно. Для победы над хорватом понадобился дополнительный сет.
Зверев впервые с 2018 года дошел в Майами до третьего раунда.
Прогноз и ставка
На Коккинакиса в этом матче можно поставить за 4.33, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.25.
За счет качественной подачи Танаси, в принципе, способен какое-то время сохранять интригу в предстоящем матче, но в целом очевидно, что ему будет трудно удивить соперника.
Скорее всего, Зверев выиграет в пределах двух сетов. Но не исключено, что как минимум в одной партии все решится на тай-брейке.
Ставка — победа Зверева в двух сетах за 1.76.
Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.04.