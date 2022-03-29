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    У Зверева будет тяжелый матч с Коккинакисом?

    Коккинакис — Зверев. Прогноз (к. 2.04) и ставки на «Мастерс» в Майами 29 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Коккинакис — Зверев
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против австралийца Танаси Коккинакиса в четвертом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 29 марта, начало — в 19:00 мск. Коккинакис — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 29 Марта 2022 года

    Коккинакис

    Коккинакис впервые за семь лет дошел до четвертого круга на «Мастерсе». В 2015 году он играл на этой стадии в Индиан-Уэллсе.

    Танаси долго боролся с травмами. Он провел всего один матч в 2016 году, пропустил большую часть сезона в 2017-м и 2019-м, а в 2020-м вообще не играл.

    В основную сетку текущего турнира австралиец попал через квалификацию. В первом круге Коккинакис легко выиграл у Ришара Гаске, после чего у него был непростой матч с Диего Шварцманом.

    В третьем круге Танаси с трудом выиграл у американца Дениса Кудлы. Первый и третий сеты он забрал только на тай-брейке.

    Зверев

    Зверев на днях наконец-то показал свой настоящий теннис. В матче третьего круга, вопреки ожиданиям и прогнозам, немец одержал уверенную победу над Маккензи Макдональдом. Американец взял лишь четыре гейма.

    В первом матче против Борны Чорича Александр выглядел не так уверенно. Для победы над хорватом понадобился дополнительный сет.

    Все прогнозы на теннис

    Зверев впервые с 2018 года дошел в Майами до третьего раунда.

    Прогноз и ставка

    На Коккинакиса в этом матче можно поставить за 4.33, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.25.

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    За счет качественной подачи Танаси, в принципе, способен какое-то время сохранять интригу в предстоящем матче, но в целом очевидно, что ему будет трудно удивить соперника.

    Скорее всего, Зверев выиграет в пределах двух сетов. Но не исключено, что как минимум в одной партии все решится на тай-брейке.

    Ставка — победа Зверева в двух сетах за 1.76.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.04.

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    Коккинакис — Зверев: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 29.03.2022. Прогнозы на теннис. У Зверева будет тяжелый матч с Коккинакисом?
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