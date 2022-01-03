Россиянка Анна Блинкова сыграет против чешской теннисистки Мари Бузковой во втором раунде квалификации турнира в Аделаиде. Матч пройдет 3 января, начало — в 06:30 мск. Бузкова — Блинкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бузкова

Бузкова в первом раунде квалификации выиграла у Франчески Ди Лоренцо. Вопреки ожиданиям, матч получился непростым.

Чешская теннисистка проиграла первый сет, легко взяла второй, а в решающем на корте снова была борьба. Не самая простая игра против соперницы из третьей сотни рейтинга.

Бузкова неплохо провела несколько турниров в начале прошлого сезона. После вылета в первом круге Australian Open она дошла до финала на небольшом турнире в Мельбурне, а потом пробилась в полуфинал в Гвадалахаре.

В дальнейшем больше одного матча Бузкова выиграла только в Бирмингеме и Люксембурге, где дошла до четвертьфинала.

Блинкова

У Блинковой тоже было сложный матч в первом раунде отбора. Россиянка с трудом выиграла у Ирины Фетекау.

Анна отдала сопернице первый сет, но потом сделала камбэк. Вторая и третья партии получились напряженными. Легкой эту победу никак не назовешь, хотя соперница Блинковой тоже находится за пределами топ-200.

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Прошлый сезон получился для Анны максимально неудачным, о чем можно легко судить по ее месту в рейтинге. Пока что она всего лишь 154-я.

Прогноз и ставка

На Бузкову в этом матче можно поставить за 1.42, победу Блинковой букмекеры предлагают за 2.87.

Это будет уже третья встреча Блинковой с Бузковой. В 2019-м году россиянка обыграла чешку на турнире в Гуанчжоу, а в 2020-м уступила ей в Лексингтоне.

Анне будет очень сложно попасть в основную сетку, соперница все-таки получше играет на данном этапе. Но поскольку в начале сезона нередко случаются сенсации, мы все-таки предположим, что россиянка сможет взять хотя бы сет.

Ставка — Блинкова выиграет хотя бы один сет за 1.76.