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    Сможет ли Блинкова попасть в основную сетку в Аделаиде?

    Бузкова — Блинкова. Прогноз (к. 1.76) и ставки на турнир в Аделаиде 3 января 2022 года

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    Анна Блинкова
    Россиянка Анна Блинкова сыграет против чешской теннисистки Мари Бузковой во втором раунде квалификации турнира в Аделаиде. Матч пройдет 3 января, начало — в 06:30 мск. Бузкова — Блинкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Бузкова

    Бузкова в первом раунде квалификации выиграла у Франчески Ди Лоренцо. Вопреки ожиданиям, матч получился непростым.

    Чешская теннисистка проиграла первый сет, легко взяла второй, а в решающем на корте снова была борьба. Не самая простая игра против соперницы из третьей сотни рейтинга.

    Бузкова неплохо провела несколько турниров в начале прошлого сезона. После вылета в первом круге Australian Open она дошла до финала на небольшом турнире в Мельбурне, а потом пробилась в полуфинал в Гвадалахаре.

    В дальнейшем больше одного матча Бузкова выиграла только в Бирмингеме и Люксембурге, где дошла до четвертьфинала.

    Блинкова

    У Блинковой тоже было сложный матч в первом раунде отбора. Россиянка с трудом выиграла у Ирины Фетекау.

    Анна отдала сопернице первый сет, но потом сделала камбэк. Вторая и третья партии получились напряженными. Легкой эту победу никак не назовешь, хотя соперница Блинковой тоже находится за пределами топ-200.

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    Прошлый сезон получился для Анны максимально неудачным, о чем можно легко судить по ее месту в рейтинге. Пока что она всего лишь 154-я.

    Прогноз и ставка

    На Бузкову в этом матче можно поставить за 1.42, победу Блинковой букмекеры предлагают за 2.87.

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    Это будет уже третья встреча Блинковой с Бузковой. В 2019-м году россиянка обыграла чешку на турнире в Гуанчжоу, а в 2020-м уступила ей в Лексингтоне.

    Анне будет очень сложно попасть в основную сетку, соперница все-таки получше играет на данном этапе. Но поскольку в начале сезона нередко случаются сенсации, мы все-таки предположим, что россиянка сможет взять хотя бы сет.

    Ставка — Блинкова выиграет хотя бы один сет за 1.76.

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    Бузкова — Блинкова: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 03.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Блинкова попасть в основную сетку в Аделаиде?
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