Немец Александр Зверев сыграет против поляка Хуберта Хуркача в третьем туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 18 ноября в Турине, начало — в 16:00 мск. Зверев — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Зверев

Зверев в первом матче встречался с Маттео Берреттини. В начале второй партии итальянец снялся из-за травмы мышц живота. Счет к тому моменту был 7:6, 1:0 в пользу немецкого теннисиста, которому, безусловно, повезло, поскольку соперник играл явно не хуже.

А потом был невероятный матч против Даниила Медведева. Россиянин легко взял первую партию, но Зверев нашел в себе силы отыграться — второй сет он выиграл на тай-брейке.

В третьем сете тоже был тай-брейке. И здесь Звереву удалось отыграть два матчбола, но в итоге Медведев все равно вырвал победу.

Но то, как Зверев провел второй и третий сеты, действительно заслуживает внимания. До тай-брейка у Медведева вообще не было шансов на приеме. К слову, немецкий теннисист выполнил 18 подач навылет.

Хуркач

Хуркач уже потерял шансы на выход в полуфинал. Польский теннисист проиграл два предыдущих матча.

В первом туре Хуберт уступил Даниилу Медведеву. Хотя начиналось все очень даже здорово. Хуркач выиграл на тай-брейке первый сет, но после этого россиянин стал действовать заметно агрессивнее, и это стало проблемой. Медведев легко взял следующие два сета.

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А во втором матче Хуркач уступил Яннику Синнеру, который заменил получившего травму Маттео Берреттини. Итальянец провел невероятный матч, отдав Хуберту лишь четыре гейма. У поляка абсолютно ничего не получалось в этой игре.

Прогноз и ставка

На Зверева в этом матче можно поставить за 1.25, победу Хуркача букмекеры предлагают за 4.15.

В принципе, Хуберт легко может удивить, подобных матчей в этом сезоне было достаточно.

Но, с другой стороны, против такого Зверева, который едва не обыграл Медведева, у польского теннисиста действительно не очень много шансов на победу.

Ставка — победа Зверева в двух сетах за 1.82.