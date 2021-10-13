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    Хуркач возьмет реванш у Карацева?

    Карацев — Хуркач. Прогноз (к. 2.35) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе 13 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Карацев — Хуркач
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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против поляка Хуберта Хуркача в четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 13 октября, начало — в 21:00 мск. Карацев — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Карацев

    Карацев в третьем раунде одержал важнейшую победу над Денисом Шаповаловым. Этот матч еще раз подтвердил, что его успехи в первой половине сезоне нельзя назвать случайными.

    Аслан обыграл представителя Канады в двух сетах. Во второй партии Шаповалов взял только два гейма.

    И тут очень важно, что за весь матч Карацев не отдал сопернику ни одного гейма на своей подаче. Более того, у Шаповалова был лишь один брейк-пойнт. Если Аслан и дальше будет демонстрировать такую игру на подаче, то нет никаких сомнений, что уже в ближайшем будущем мы увидим его в топ-20.

    Хуркач

    Хуркач тоже попал в число сеяных и стартовал сразу со второго круга. В своем первом матче поляк уверенно обыграл представителя Австралии Алексея Попырина.

    Дальше была победа над американцем Фрэнсисом Тиафо — тоже в двух сетах. Хуберт, как это часто бывает, почти идеально играл на первой подаче. В таких случаях у соперников, как правило, почти нет шансов.

    Хотя бывают и сбои, как, например, на US Open. В Нью-Йорке Хуркач сенсационно проиграл во втором круге итальянцу Андреасу Сеппи.

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    Также стоит отметить, что в конце сентября Хуркач выиграл турнир во французском Метце. В финале польский теннисист обыграл испанца Пабло Каррено-Бусту.

    Прогноз и ставка

    На Карацева в этом матче можно поставить за 2.49, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.59.

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    В конце сентября Аслан встречался с Хубертом на турнире в Сан-Диего. Россиянин тогда проиграл первый сет, но в итоге сделал камбэк. Это была одна из главных его побед за последние несколько месяцев. Опять-таки, как и в случае с матчем против Шаповалова, Карацев доказал, что ему без разницы, с кем играть.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.35. И все же на исход, в том числе на победу Карацева, ставить опасно. Но вполне вероятно, что соперникам снова понадобится дополнительная партия.

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    Карацев — Хуркач: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 13.10.2021. Прогнозы на теннис. Хуркач возьмет реванш у Карацева?
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