Россиянин Аслан Карацев сыграет против поляка Хуберта Хуркача в четвертом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 13 октября, начало — в 21:00 мск. Карацев — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Карацев

Карацев в третьем раунде одержал важнейшую победу над Денисом Шаповаловым. Этот матч еще раз подтвердил, что его успехи в первой половине сезоне нельзя назвать случайными.

Аслан обыграл представителя Канады в двух сетах. Во второй партии Шаповалов взял только два гейма.

И тут очень важно, что за весь матч Карацев не отдал сопернику ни одного гейма на своей подаче. Более того, у Шаповалова был лишь один брейк-пойнт. Если Аслан и дальше будет демонстрировать такую игру на подаче, то нет никаких сомнений, что уже в ближайшем будущем мы увидим его в топ-20.

Хуркач

Хуркач тоже попал в число сеяных и стартовал сразу со второго круга. В своем первом матче поляк уверенно обыграл представителя Австралии Алексея Попырина.

Дальше была победа над американцем Фрэнсисом Тиафо — тоже в двух сетах. Хуберт, как это часто бывает, почти идеально играл на первой подаче. В таких случаях у соперников, как правило, почти нет шансов.

Хотя бывают и сбои, как, например, на US Open. В Нью-Йорке Хуркач сенсационно проиграл во втором круге итальянцу Андреасу Сеппи.

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Также стоит отметить, что в конце сентября Хуркач выиграл турнир во французском Метце. В финале польский теннисист обыграл испанца Пабло Каррено-Бусту.

Прогноз и ставка

На Карацева в этом матче можно поставить за 2.49, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.59.

В конце сентября Аслан встречался с Хубертом на турнире в Сан-Диего. Россиянин тогда проиграл первый сет, но в итоге сделал камбэк. Это была одна из главных его побед за последние несколько месяцев. Опять-таки, как и в случае с матчем против Шаповалова, Карацев доказал, что ему без разницы, с кем играть.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.35. И все же на исход, в том числе на победу Карацева, ставить опасно. Но вполне вероятно, что соперникам снова понадобится дополнительная партия.