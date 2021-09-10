Россиянин Даниил Медведев сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 10 сентября в Нью-Йорке, начало — в 22:00 мск. Оже-Альяссим — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Оже-Альяссим

Оже-Альяссим стал самым молодым полуфиналистом US Open после Хуана Мартина дель Потро в 2009 году. Канадец впервые дошел до 1/2 финала на турнире «Большого шлема».

В четвертьфинале Феликс встречался с главным открытием мужского турнира в Нью-Йорке Карлосом Алькарасом. Матч не оправдал ожиданий. Оже-Альяссим легко взял первый сет, а во втором 18-летний испанец снялся из-за травмы.

Самым пока что сложным для 21-летнего канадца был матч против Роберто Баутисты-Агута. Испанец отыгрался с 0-2 по сетам, но в решающей партии Феликс все-таки дожал соперника.

Удивительным образом сложился матч против Евгения Донского в первом круге. Оже-Альяссиму пришлось провести на корте четыре сета, при этом свои три партии он выиграл на тай-брейке.

Медведев

Тем временем у Медведева как будто пока и не было ничего на текущем турнире. Россиянин очень легко дошел до полуфинала. К слову, Даниил третий раз подряд сыграет в 1/2 финала US Open .

Чуть-чуть поволноваться пришлось разве что в матче против Ботика ван де Зандшульпа в четвертьфинале. Голландец неожиданно выиграл третий сет, а в четвертом россиянин сделал брейк только при счете 6:5. Это был единственный момент, когда в матче с участием Медведева была хоть какая-то интрига.

Все прогнозы на US Open

Перед этим вторая ракетка мира разгромил Ришара Гаске, Доминика Кепфера, Пабло Андухара и Дэна Эванса.

Прогноз и ставка

На Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 5.55, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.19.

В игре Медведева появилась разнообразие, по ходу турнира это отмечали многие эксперты.

«Сейчас он все чаще входит в корт, научился играть с лета. Он просто невероятно двигается, читает игру. И когда у него идет подача, любому, кто хочет его обыграть, придется очень серьезно потрудиться», — сказал о россиянине бывшая первая ракетка мира Матс Виландер.

А самое главное — Медведев невероятно стабилен. Если раньше у него часто случались сбои в игре, то сейчас их становится все меньше и меньше.

В общем, возможно, Оже-Альяссим возьмет сет, но остановить Даниила ему будет очень сложно.

Ставка — победа Медведева + тотал сетов больше 3,5 за 2.52.

Также можно рассмотреть ставку на то, что Оже-Альяссим выиграет хотя бы один сет за 1.78.