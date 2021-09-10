ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Аргентинские игроки нарушили санитарные правила БразилииБразилия — Аргентина: скандал был неизбежен Никола ВлашичПотери клубов РПЛ. Влашич и Крал объединились в «Вест Хэме», Дриусси уехал в США Германия выиграла три прошлых матча с разницей 12-0Фавориты подняли головы
  • 08:02
    • 18-летняя Радукану и 19-летняя Фернандес вышли в финал US Open
  • 09:10
    • «Спасибо за всё, волшебник». Хиддинк объявил о завершении тренерской карьеры
  • 08:33
    • Месси обогнал Пеле и стал рекордсменом по голам за южноамериканскую сборную
  • 08:22
    • Аргентина разгромила Боливию благодаря хет-трику Месси, Бразилия обыграла Перу
    Все новости спорта

    Медведев второй раз в карьере выйдет в финал US Open?

    Оже-Альяссим — Медведев. Прогноз (к. 2.52) и ставки на US Open 10 сентября 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на US Open Прогнозы на ATP Прогнозы на Даниил Медведев Прогнозы на Феликс Оже-Альяссим
    Прогноз и ставки на Оже-Альяссим — Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев может второй раз в карьере выйти в финал US Open
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 10 сентября в Нью-Йорке, начало — в 22:00 мск. Оже-Альяссим — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Оже-Альяссим

    Оже-Альяссим стал самым молодым полуфиналистом US Open после Хуана Мартина дель Потро в 2009 году. Канадец впервые дошел до 1/2 финала на турнире «Большого шлема».

    В четвертьфинале Феликс встречался с главным открытием мужского турнира в Нью-Йорке Карлосом Алькарасом. Матч не оправдал ожиданий. Оже-Альяссим легко взял первый сет, а во втором 18-летний испанец снялся из-за травмы.

    Самым пока что сложным для 21-летнего канадца был матч против Роберто Баутисты-Агута. Испанец отыгрался с 0-2 по сетам, но в решающей партии Феликс все-таки дожал соперника.

    Удивительным образом сложился матч против Евгения Донского в первом круге. Оже-Альяссиму пришлось провести на корте четыре сета, при этом свои три партии он выиграл на тай-брейке.

    Медведев

    Тем временем у Медведева как будто пока и не было ничего на текущем турнире. Россиянин очень легко дошел до полуфинала. К слову, Даниил третий раз подряд сыграет в 1/2 финала US Open.

    Чуть-чуть поволноваться пришлось разве что в матче против Ботика ван де Зандшульпа в четвертьфинале. Голландец неожиданно выиграл третий сет, а в четвертом россиянин сделал брейк только при счете 6:5. Это был единственный момент, когда в матче с участием Медведева была хоть какая-то интрига.

    Все прогнозы на US Open

    Перед этим вторая ракетка мира разгромил Ришара Гаске, Доминика Кепфера, Пабло Андухара и Дэна Эванса.

    Прогноз и ставка

    На Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 5.55, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.19.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    В игре Медведева появилась разнообразие, по ходу турнира это отмечали многие эксперты.

    «Сейчас он все чаще входит в корт, научился играть с лета. Он просто невероятно двигается, читает игру. И когда у него идет подача, любому, кто хочет его обыграть, придется очень серьезно потрудиться», — сказал о россиянине бывшая первая ракетка мира Матс Виландер.

    А самое главное — Медведев невероятно стабилен. Если раньше у него часто случались сбои в игре, то сейчас их становится все меньше и меньше.

    В общем, возможно, Оже-Альяссим возьмет сет, но остановить Даниила ему будет очень сложно.

    Ставка — победа Медведева + тотал сетов больше 3,5 за 2.52.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что Оже-Альяссим выиграет хотя бы один сет за 1.78.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Енисей — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Северсталь — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.05
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Витязь — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  5.91
  • Экспресс дня 10 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Спортинг Хихон — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лорьян — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Бирмингем Сити — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Барыс — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Оже-Альяссим — Медведев: прогноз, ставка (2.52), статистика, коэффициенты матча 10.09.2021. Прогнозы на теннис. Медведев второй раз в карьере выйдет в финал US Open?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры