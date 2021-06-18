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    Сможет ли Де Минаур остановить Чилича?

    Де Минаур — Чилич. Прогноз (к. 1.73) и ставки на турнир в Лондоне 18 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Де Минаур — Чилич
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    Марин Чилич
    Хорват Марин Чилич сыграет против австралийца Алекса Де Минаура в четвертьфинале турнира в Лондоне. Матч пройдет 18 июня, начало — в 14:00 мск. Де Минаур — Чилич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Де Минаур

    У Де Минаура первая половина сезона получилось скомканной. Еще в январе австралиец выиграл турнир в Анталье, но развить успех не получилось, в дальнейшем ничего значительного он не добился.

    Можно вспомнить разве что третий круг на Открытом чемпионате Австралии и на «Мастерсе» в Мадриде.

    На траве Де Минаур начал играть на прошлой неделе в Штутгарте. Стартовав там сразу со второго раунда, Алекс после победы над Джорданом Томпсомном сенсационно уступил Юрию Родионову.

    В Лондоне Де Минаур в первых матчах подтвердил статус явного фаворита. Правда, в стартовом матче против Ласло Дьере 22-й ракетке мира пришлось отыгрываться. А вот у Джона Миллмана ему удалось выиграть в двух сетах.

    Чилич

    Тем временем Чилич на прошлой неделе выиграл первый титул за три года. Хорват стал победителем турнира в Штутгарте, по ходу которого ему удалось не проиграть ни одного сета. В решающем матче бывшая третья ракетка мира обыграл Феликса Оже-Альяссима.

    По ходу турнира Чилич вышел на шестое место среди действующих теннисистов по количеству побед на траве. Теперь у него их 73, у ближайших преследователей — Рафаэля Надаля и Сэма Куэрри — по 71. Лидером является Роджер Федерер, у которого 187 побед.

    В Лондоне Марин начал с победы над австрийцем Себастьяном Офнером. Матч, вопреки ожиданиям, получился непростым, дожать не самого опасного соперника получилось только на тай-брейке третьего сета.

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    Во втором круге Чилич выиграл у итальянца Фабио Фоньини. И здесь тоже не обошлось без тай-брейка.

    Чилич выигрывал турнир в Лондоне в 2012 и 2018 годах. Еще в двух случаях он доходил до финала.

    Прогноз и ставка

    На Де Минаура в этом матче можно поставить за 2.21, победу Чилича букмекеры предлагают за 1.73.

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    Не факт, что в двух сетах, но хорват, скорее всего, выиграет. Серьезным преимуществом Марина должна стать игра на своей подаче. В предыдущих двух матчах он выполнил больше 30 эйсов. Де Минауру в этом плане далеко до соперника.

    Ставка — победа Чилича за 1.73.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.23.

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