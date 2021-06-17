Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против соотечественницы Людмилы Самсомновой во втором круге на турнире в Берлине. Матч пройдет 17 июня, начало — в 12:00 мск. Самсонова — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Самсонова

Текущий сезон пока нельзя назвать успешным для Самсоновой, но в то же время и о провале, пожалуй, нет повода говорить.

В начале года 22-летняя теннисистка прошла квалификацию на Australian Open, после чего смогла выиграть даже один матч в основной сетке.

Кроме того, Людмила дошла до третьего раунда на престижном турнире в Майами. И перед этим ей тоже удалось преодолеть отбор.

В Берлине Самсонова тоже начала с квалификации. В решающем отборочном матче ей удалось обыграть хорватку Ану Конюх. А в первом круге основной сетки россиянка одержала победу над Маркетой Вондрушовой.

Кудерметова

Тем временем Кудерметова в этом году вышла на новый уровень. У Вероники были удачные турниры и на харде, и на грунте.

В Берлине уже в стартовом раунде ее соперницей стала Каролина Мухова. Россиянка взяла на тай-брейке первый сет, потом отдала вторую партию, но решающую провела безупречно — 7:6, 5:7, 6:2.

Все прогнозы на теннис

В текущем сезоне Кудерметова только на двух турнирах не смогла преодолеть первый круг.

Прогноз и ставка

На Самсомнову в этом матче можно поставить за 3.10, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.39.

Самсонова умеет удивлять, но в ближайшей встрече, скорее всего, не будет никаких сюрпризов. Кудерметова сейчас действительно превосходит свою соперницу.

Ставка — победа Кудерметовой в двух сетах за 1.89.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Самсоновой меньше 11,5 за 1.81.