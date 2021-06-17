Самсонова
Текущий сезон пока нельзя назвать успешным для Самсоновой, но в то же время и о провале, пожалуй, нет повода говорить.
В начале года 22-летняя теннисистка прошла квалификацию на Australian Open, после чего смогла выиграть даже один матч в основной сетке.
Кроме того, Людмила дошла до третьего раунда на престижном турнире в Майами. И перед этим ей тоже удалось преодолеть отбор.
В Берлине Самсонова тоже начала с квалификации. В решающем отборочном матче ей удалось обыграть хорватку Ану Конюх. А в первом круге основной сетки россиянка одержала победу над Маркетой Вондрушовой.
Кудерметова
Тем временем Кудерметова в этом году вышла на новый уровень. У Вероники были удачные турниры и на харде, и на грунте.
В Берлине уже в стартовом раунде ее соперницей стала Каролина Мухова. Россиянка взяла на тай-брейке первый сет, потом отдала вторую партию, но решающую провела безупречно — 7:6, 5:7, 6:2.
В текущем сезоне Кудерметова только на двух турнирах не смогла преодолеть первый круг.
Прогноз и ставка
На Самсомнову в этом матче можно поставить за 3.10, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.39.
Самсонова умеет удивлять, но в ближайшей встрече, скорее всего, не будет никаких сюрпризов. Кудерметова сейчас действительно превосходит свою соперницу.
Ставка — победа Кудерметовой в двух сетах за 1.89.
Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Самсоновой меньше 11,5 за 1.81.