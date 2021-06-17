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    Сможет ли Кудерметова обыграть Самсонову в двух сетах?

    Самсонова — Кудерметова. Прогноз (к. 1.89) и ставки на турнир в Берлине 17 июня 2021 года

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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против соотечественницы Людмилы Самсомновой во втором круге на турнире в Берлине. Матч пройдет 17 июня, начало — в 12:00 мск. Самсонова — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Самсонова

    Текущий сезон пока нельзя назвать успешным для Самсоновой, но в то же время и о провале, пожалуй, нет повода говорить.

    В начале года 22-летняя теннисистка прошла квалификацию на Australian Open, после чего смогла выиграть даже один матч в основной сетке.

    Кроме того, Людмила дошла до третьего раунда на престижном турнире в Майами. И перед этим ей тоже удалось преодолеть отбор.

    В Берлине Самсонова тоже начала с квалификации. В решающем отборочном матче ей удалось обыграть хорватку Ану Конюх. А в первом круге основной сетки россиянка одержала победу над Маркетой Вондрушовой.

    Кудерметова

    Тем временем Кудерметова в этом году вышла на новый уровень. У Вероники были удачные турниры и на харде, и на грунте.

    В Берлине уже в стартовом раунде ее соперницей стала Каролина Мухова. Россиянка взяла на тай-брейке первый сет, потом отдала вторую партию, но решающую провела безупречно — 7:6, 5:7, 6:2.

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    В текущем сезоне Кудерметова только на двух турнирах не смогла преодолеть первый круг.

    Прогноз и ставка

    На Самсомнову в этом матче можно поставить за 3.10, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.39.

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    Самсонова умеет удивлять, но в ближайшей встрече, скорее всего, не будет никаких сюрпризов. Кудерметова сейчас действительно превосходит свою соперницу.

    Ставка — победа Кудерметовой в двух сетах за 1.89.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Самсоновой меньше 11,5 за 1.81.

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