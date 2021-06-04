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    Павлюченкова остановит Соболенко на «Ролан Гаррос»?

    Павлюченкова — Соболенко. Прогноз (к. 2.13) и ставки на «Ролан Гаррос» 4 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Павлюченкова — Соболенко
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    Анастасия Павлюченкова
    Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против белоруски Арины Соболенко в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 4 июня в Париже, начало — в 12:00 мск. Павлюченкова — Соболенко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Павлюченкова

    Павлюченкова вышла в третий круг «Ролан Гаррос» впервые с 2016 года.

    И это одно из главных достижений Анастасии в текущем сезоне, который начался для нее не совсем удачно. Вплоть до конца апреля ей лишь на одном турнире удалось выиграть больше двух матчей. Еще в начале февраля россиянка дошла до третьего круга в Мельбурне на одном из турниров перед Australian Open.

    Настоящий же прорыв случился в Мадриде. Павлюченкова неожиданно дошла до полуфинала, обыграв Мэдисон Киз, Каролину Плишкову, Дженнифер Брэди и Каролину Мухову. А в финал ее не пустила как раз Арина Соболенко.

    Поэтому после мадридского турнира уверенный старт Павлюченковой в Париже сложно назвать сюрпризом. В первом круге Настя обыграла Кристину Макхейл, а во втором — Айлу Томлянович. Пока что россиянка отдала своим соперницам лишь девять геймов.

    Соболенко

    Соболенко буквально за несколько дней стала одной из главных претенденток на титул на «Ролан Гаррос». В начале недели с турнира снялась Наоми Осака, а в четверг из-за травмы прекратила борьбу первая ракетка мира Эшли Барти. Есть еще Ига Швентек и Серена Уильямс, но именно белоруску, пожалуй, теперь можно считать основным фаворитом.

    Хотя в Париже Арина стартовала не очень уверенно. В первом круге четвертая ракетка мира обыграла Ану Конюх. Для победы хватило двух сетов, но в первом она уступала 2:4. Матч получился не таким простым, как ожидалось.

    Во втором круге Соболенко одержала победу над соотечественницей Александрой Саснович — 7:5, 6:3. И надо сказать, что тут у нее тоже были проблемы. Саснович выиграла на приеме шесть геймов. Арина реализовала на два-брейк-пойнта больше, но в любом случае игра на собственной подаче у нее заметно не ладилась.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    Факт. Соболенко еще ни разу не проходила на «Ролан Гаррос» дальше третьего круга.

    Прогноз и ставка

    На Павлюченкову в этом матче можно поставить за 4.33, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.25.

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    В Мадриде Арина обыграла россиянку в двух сетах, отдав ей лишь пять геймов. Но надо учитывать, что тогда Павлюченкова играла после четырех тяжелейших матчей. Сейчас же такой усталости у нее точно будет, и это важно.

    Ставка — Павлюченкова выиграет хотя бы один сет за 2.13.

    Соболенко очень много ошибалась в предыдущих матчах, с таким теннисом у нее обязательно будут проблемы в ближайшей игре.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Павлюченковой больше 8,5 за 1.95.

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