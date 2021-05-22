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    Сможет ли Музетти остановить Циципаса?

    Музетти — Циципас. Прогноз (к. 2.04) и ставки на турнир в Лионе 22 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Музетти — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в полуфинале турнира в Лионе (Франция). Матч пройдет 22 мая, начало — в 15:00 мск. Музетти — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Музетти

    Музетти в очередной раз доказал, что является одним из главных талантов ATP-тура. И, кстати, сейчас наверное уже осталось не так много тех, кто уверенно ответит на вопрос, кто из двух 19-летних парней — Янник Синнер или Лоренцо Музетти — через пару лет станет главной теннисной звездой Италии.

    В Лионе Музетти стартовал с невероятной победы над Феликсом Оже-Альяссимом. Лоренцо выиграл на тай-брейке первый сет, потом позволил сопернику сравнять счет, но в третьей партии снова был лучше.

    Во втором круге итальянец снова провел на корте три сета. И на этот раз у него тоже был серьезный оппонент — Себастьян Корда, который в ближайшее время тоже заявит о себе.

    А в полуфинале 88-я ракетка мира выиграл у словенца Аляжа Бедене.

    Циципас

    Циципас первым в текущем сезоне выиграл 30 матчей. Этой отметки грек после победы над американцем Томми Полом — 6:1, 6:4.

    В четвертьфинале лионского турнира Стефанос снова выиграл в двух сетах. На этот раз у японца Есихито Нисиоки — 6:3, 6:4.

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    Эти матчи еще раз позволили убедиться, что Циципас поедет на «Ролан Гаррос» в качестве одного из главных претендентов на титул.

    Прогноз и ставка

    На Музетти в этом матче можно поставить за 6.45, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.14.

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    В итальянца совсем не верят, но, пожалуй, зря. Обыграть Циципаса она вряд ли сможет, но навязать борьбу — вполне, это ему по силам.

    Ставка — тотал выигранных геймов Музетти больше 8,5 за 2.04.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов первого сета больше 9,5 за 2.13.

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