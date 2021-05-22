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    Сможет ли Шаповалов обыграть Рууда в финале женевского турнира?

    Рууд — Шаповалов. Прогноз (к. 1.66) и ставки на турнир в Женеве 22 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Рууд — Шаповалов
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    Каспер Рууд
    Представитель Канады Денис Шаповалов сыграет против норвежца Каспера Рууда в финале турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 22 мая, начало — в 17:00 мск. Рууд — Шаповалов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Рууд

    Выход Рууда в финал ни разу не удивил. Норвежец очень мощно проводит грунтовую часть сезона, и не исключено, что именно он станет одним из главных действующих лиц предстоящего «Ролан Гаррос».

    В середине апреля Каспер дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло, а в начале мая попал в четверку лучших в Мадриде.

    В Женеве Рууд стартовал сразу со второго круга. В первом матче 22-летний теннисист выиграл у американца Тенниса Сандгрена, а после этого была непростая встреча с Домиником Кепфером. Каспер отдал австрийцу первый сет, но потом сделал красивый камбэк.

    В полуфинале Рууд легко выиграл у Пабло Андухара, который во втором раунде одержал победу над швейцарцем Роджером Федерером.

    Шаповалов

    Тем временем Шаповалов впервые вышел в финал турнира ATP. И для Дениса это сейчас очень важно, потому что сезон в целом пока получается для него не самым успешным.

    До Женевы больше двух матчей на грунте 22-летний теннисист смог выиграть только в Риме. Но как раз там было видно, что он заметно прибавил. После побед над Камилом Майхржаком и Стефано Травальей Шаповалов едва не обыграл Рафаэля Надаля. Сумасшедший матч, в котором испанец вырвал победу на тай-брейке третьего сета.

    Все прогнозы на теннис

    В Женеве 15-я ракетка мира обыграл итальянца Марко Чеккинато, серба Ласло Дьере и уругвайца Пабло Куэваса.

    Прогноз и ставка

    На Рууда в этом матче можно поставить за 1.66, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 2.33.

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    Шаповалов буквально неделю назад заставил нервничать самого «Грунтового короля», но, надо признать, что у Рууда этой весной было гораздо больше классных матчей.

    Ну и самый главный аргумент в пользу норвежца — свой лучший теннис он показывает именно на грунте.

    Ставка — победа Рууда за 1.66.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.29. Не исключено, что одну партию Шаповалов все же возьмет.

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