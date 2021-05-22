Представитель Канады Денис Шаповалов сыграет против норвежца Каспера Рууда в финале турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 22 мая, начало — в 17:00 мск. Рууд — Шаповалов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рууд

Выход Рууда в финал ни разу не удивил. Норвежец очень мощно проводит грунтовую часть сезона, и не исключено, что именно он станет одним из главных действующих лиц предстоящего «Ролан Гаррос».

В середине апреля Каспер дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло, а в начале мая попал в четверку лучших в Мадриде.

В Женеве Рууд стартовал сразу со второго круга. В первом матче 22-летний теннисист выиграл у американца Тенниса Сандгрена, а после этого была непростая встреча с Домиником Кепфером. Каспер отдал австрийцу первый сет, но потом сделал красивый камбэк.

В полуфинале Рууд легко выиграл у Пабло Андухара, который во втором раунде одержал победу над швейцарцем Роджером Федерером.

Шаповалов

Тем временем Шаповалов впервые вышел в финал турнира ATP. И для Дениса это сейчас очень важно, потому что сезон в целом пока получается для него не самым успешным.

До Женевы больше двух матчей на грунте 22-летний теннисист смог выиграть только в Риме. Но как раз там было видно, что он заметно прибавил. После побед над Камилом Майхржаком и Стефано Травальей Шаповалов едва не обыграл Рафаэля Надаля. Сумасшедший матч, в котором испанец вырвал победу на тай-брейке третьего сета.

Все прогнозы на теннис

В Женеве 15-я ракетка мира обыграл итальянца Марко Чеккинато, серба Ласло Дьере и уругвайца Пабло Куэваса.

Прогноз и ставка

На Рууда в этом матче можно поставить за 1.66, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 2.33.

Шаповалов буквально неделю назад заставил нервничать самого «Грунтового короля», но, надо признать, что у Рууда этой весной было гораздо больше классных матчей.

Ну и самый главный аргумент в пользу норвежца — свой лучший теннис он показывает именно на грунте.

Ставка — победа Рууда за 1.66.

Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.29. Не исключено, что одну партию Шаповалов все же возьмет.