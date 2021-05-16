Россиянка Дарья Касаткина сыграет против представительницы Китайского Тайбэя Се Шувэй в первом круге на турнире в Парме (Италия). Матч пройдет 16 мая, начало — в 12:00 мск. Се Шувэй — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Се Шувэй

Се Шувэй в этом году очень удачно выступила на Открытом чемпионате Австралии 35-летняя теннисистка дошла в Мельбурне до четвертьфинала, где уступила будущей победительнице турнира Наоми Осаке.

После этого Се сделала паузу, вернувшись на корт только в конце апреля на турнире в Мадриде. Там она проиграла во втором раунде квалификации Тамаре Зиденшек, но благодаря отказу одной из участниц все же получила место в основной сетке. И ей снова пришлось играть с Зиданшек. Если в первом матче против словенки Се взяла только один гейм, то во втором сыграла заметно лучше — 2:6, 4:6.

В Риме Се тоже не смогла протий квалификацию. На этот раз ее обыграла японка Нао Хибино. И здесь тоже был разгром — 2:6, 0:6.

Касаткина

У Касаткиной пока тоже нет больших успехов на грунте. В пяти матчах россиянка одержала только две победы.

В Стамбуле Дарья обыграла малоизвестную хорватку Терезу Мрдежу, после чего уступила украинке Марте Костюк.

В Мадриде Касаткиной уже во втором круге пришлось играть против Арины Соболенко. Без шансов — 3:6, 3:6. Но зато перед этим россиянка выиграла у румынки Ирины Бегу.

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А в Риме 37-я ракетка проиграла уже в первом круге. Касаткина уступила американке Джессике Пегуле, которая после этого обыграла и Наоми Осаку.

Прогноз и ставка

На Се Шувэй в этом матче можно поставить за 4.65, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.21.

Тут сразу ясно, что Се очень тяжело даются матчи на грунте, в отличие от харда. Слишком уж легко она проигрывала своим недавним соперницам.

Ставка — победа Касаткиной в двух сетах за 1.63.

И еще один вариант — ставка на тотал выигранных геймов Се Шувэй меньше 7,5 за 1.97.