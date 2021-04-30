Россиянка Вера Звонарева сыграет против белоруски Арины Соболенко в первом круге на крупном турнире в Мадриде (Испания). Матч пройдет 30 апреля, начало — 12:00 мск. Соболенко — Звонарева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Соболенко

Соболенко открыла грунтовый сезон только в конце апреля, почти через месяц после турнира в Майами, где она в четвертьфинале уступила первой ракетке мира Эшли Барти.

Арина успешно выступила на турнире в Штутгарте. В финале белоруска снова проиграла Барти. И на этот раз тоже в трех сетах. Удивительно то, что Соболенко взяла первую партию, но после этого развалилась и в дальнейшем выиграла лишь три гейма.

Но в целом седьмая ракетка была довольна. Она и сама где-то не ожидала, что дойдет до финала. Тем более в 1/2-й на ее соперницей стала Симона Халеп. Но Арина провела почти выдающийся матч, выиграв в двух сетах.

В Штутгарте Соболенко также выиграла у китаянки Чжан Шуай, немки Анны-Лены Фридзам и эстонки Анетт Контавейт.

Звонарева

Звонарева на прошлой неделе играла в Стамбуле, где дошла до второго круга. Это был ее первый в этом сезоне грунтовый турнир.

Бывшая вторая ракетка выиграла в двух сетах у словенки Полоны Херцог — 6:3, 6:3. Но потом с таким же счетом уступила француженке Фионе Ферро.

В Мадриде Вера попала в основную сетку через квалификацию. Россиянка выиграла у Аранчи Рус и Каролины Шмидловой. В двух матчах она в общей сложности отдала соперницам лишь восемь геймов.

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Главным же успехом Звонаревой в этом году пока что остается полуфинал на турнире в Санкт-Петербурге.

Прогноз и ставка

На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.21, победу Звонаревой букмекеры предлагают за 4.65.

Все знают характер Веры, она всегда играет до конца, но здесь ей будет сложно рассчитывать на положительный исход.

Ставка — победа Соболенко в двух сетах за 1.64.

Но можно также рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Звонаревой больше 8,0 за 1.92. Не исключено, что обе партии пройдут в борьбе. Играть против Арины на грунте будет не так сложно, как на твердом покрытии.