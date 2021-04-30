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    Сможет ли Звонарева навязать борьбу Соболенко?

    Соболенко — Звонарева. Прогноз (к. 1.64) и ставки на турнир в Мадриде 30 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Соболенко — Звонарева
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    Вера Звонарева
    Россиянка Вера Звонарева сыграет против белоруски Арины Соболенко в первом круге на крупном турнире в Мадриде (Испания). Матч пройдет 30 апреля, начало — 12:00 мск. Соболенко — Звонарева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Соболенко

    Соболенко открыла грунтовый сезон только в конце апреля, почти через месяц после турнира в Майами, где она в четвертьфинале уступила первой ракетке мира Эшли Барти.

    Арина успешно выступила на турнире в Штутгарте. В финале белоруска снова проиграла Барти. И на этот раз тоже в трех сетах. Удивительно то, что Соболенко взяла первую партию, но после этого развалилась и в дальнейшем выиграла лишь три гейма.

    Но в целом седьмая ракетка была довольна. Она и сама где-то не ожидала, что дойдет до финала. Тем более в 1/2-й на ее соперницей стала Симона Халеп. Но Арина провела почти выдающийся матч, выиграв в двух сетах.

    В Штутгарте Соболенко также выиграла у китаянки Чжан Шуай, немки Анны-Лены Фридзам и эстонки Анетт Контавейт.

    Звонарева

    Звонарева на прошлой неделе играла в Стамбуле, где дошла до второго круга. Это был ее первый в этом сезоне грунтовый турнир.

    Бывшая вторая ракетка выиграла в двух сетах у словенки Полоны Херцог — 6:3, 6:3. Но потом с таким же счетом уступила француженке Фионе Ферро.

    В Мадриде Вера попала в основную сетку через квалификацию. Россиянка выиграла у Аранчи Рус и Каролины Шмидловой. В двух матчах она в общей сложности отдала соперницам лишь восемь геймов.

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    Главным же успехом Звонаревой в этом году пока что остается полуфинал на турнире в Санкт-Петербурге.

    Прогноз и ставка

    На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.21, победу Звонаревой букмекеры предлагают за 4.65.

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    Все знают характер Веры, она всегда играет до конца, но здесь ей будет сложно рассчитывать на положительный исход.

    Ставка — победа Соболенко в двух сетах за 1.64.

    Но можно также рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Звонаревой больше 8,0 за 1.92. Не исключено, что обе партии пройдут в борьбе. Играть против Арины на грунте будет не так сложно, как на твердом покрытии.

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