Россиянин Карен Хачанов сыграет против британца Кэмерона Норри во втором круге турнира в Барселоне. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 18:00 мск. Хачанов — Норри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хачанов

Хачанов на прошлой неделе не лучшим образом выступил на «Мастерсе» в Монте-Карло. В первом раунде россиянин уверенно выиграл у серба Ласло Дьере, но после этого без шансов уступил испанцу Пабло Каррено-Бусте.

И в целом результаты Карена в последнее время не впечатляют.

После турнира в Роттердаме Хачанов ни разу не выигрывал хотя бы два матча кряду. После победы сразу же следовало поражение. Помимо Монте-Карло, так было в Марселе, Дубае и Майами. И нельзя сказать, что Карену всегда не везло с соперниками.

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В 2017 году Хачанов дошел на турнире в Барселоне до четвертьфинала.

Норри

Тем временем Норри, в отличие от Хачанова, который попал в число сеяных, стартовал в Барселоне с первого круга. Британец легко выиграл у итальянца Сальваторе Карузо — 6:1, 6:2.

Сезон для Норри получается вполне успешным. Британец не смог преодолеть стартовый раунд только на одном турнире — в Мельбурне, незадолго до Australian Open.

Во второй половине марта Кэмерон дошел до четвертьфинала на турнире в Акапулько и до третьего раунда на «Мастерсе» в Майами. Более чем достойные результаты для 58-й ракетки мира.

Прогноз и ставка

На Хачанова в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.39, а на победу Норри — за 3.10.

Ранее в этом году Карен легко выиграл у британца во втором круге в Роттердаме — 6:2, 6:2. Тогда все сложилось очень удачно.

Соперник, на самом деле, серьезный, но тут надо учитывать, что Норри все-таки больше любит играть на харде, а не на грунте. Этот момент должен стать ключевым.

Ставка — победа Хачанова с форой по геймам (-3,5) за 1.80.

Также можно рассмотреть ставку на победу Хачанова в двух сетах за 2.02.