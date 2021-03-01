Россиянин Даниил Медведев сыграет против серба Душана Лайовича в первом круге на турнире в Роттердаме. Матч пройдет 1 марта, начало — в 12:00 мск. Медведев — Лайович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Медведев

Несмотря на очень насыщенный февраль, Медведев все же решил сыграть в Роттердаме. Все просто: Даниил подвинет Рафаэля Надаля со второго места в рейтинге ATP, если дойдет на этом турнире до финала.

И после Открытого чемпионата Австралии сейчас вряд ли кто-то может сомневаться в российском теннисисте. В Мельбурне Медведев дошел до финала. Это был невероятный путь, впечатление от которого смазал только решающий матч против Новака Джоковича. Вопреки прогнозам, серб идеально подготовился к игре против Даниила.

Но в любом случае Медведев запомнился, прежде всего, своими победными матчами, в том числе над Андреем Рублевым и Стефаносом Циципасом, благодаря которым стал третьей ракеткой мира. Кстати, перед встречей с Джоковичем он выиграл 20 матчей кряду.

В 2019 году Медведев дошел до полуфинала на турнире в Роттердаме, а в прошлом сезоне уступил здесь уже первом круге.

Лайович

Тем временем Лайович тоже успел добиться определенных успехов в новом сезоне.

Сербский теннисист впервые в карьере дошел на Открытом чемпионате Австралии до четвертого круга. В первом круге Душан с трудом обыграл украинца Сергея Стаховского, потом была победа над представителем Казахстана Александром Бубликом, а в третьем раунде — над испанцем Педро Мартинесом.

В четвертом круге Лайовича остановил Александр Зверев, обыгравший 27-ю ракетку мира в трех сетах.

Все прогнозы на теннис

В конце февраля Лайович стал одним из участников на турнире в Монпелье. Но здесь он уже в стартовом матче проиграл австрийцу Деннису Новаку.

Прогноз и ставка

На Медведева букмекеры предлагают поставить за 1.10, а на победу Лайовича — за 7.50.

В исходе сомнений быть не должно, Медведев выиграет, но удастся ли ему разгромить соперника — вот тут вопрос.

Все-таки после супер насыщенного Australian Open прошла лишь неделя. Времени на восстановление, в том числе после перелета из Австралии, была не так уж и много.

Поэтому наш выбор ставка на победу Лайовича с форой (+5,5) за 1.88. Медведев лучше, это понятно, но сейчас нет уверенности, что он готов на все сто.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Лайовича больше 7,5 за 1.87.