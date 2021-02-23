ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Команда Гвардиолы выиграла 18 матч крядуЧемпионство уже в руках «Манчестер Сити» Даниил МедведевТриумф откладывается. Джокович уничтожил Медведева в финале Australian Open «Челси» не проигрывает семь матчей крядуМатч «Атлетико» — «Челси» будет скудным на голы
  • 08:25
    • Медведев поднялся на третье место в рейтинге ATP
  • 21:30
    • Гол Стерлинга принес «Манчестер Сити» победу над «Арсеналом»
  • 01:00
    • «Монако» с Головиным обыграл ПСЖ
  • 00:01
    • «МЮ» дома обыграл «Ньюкасл»
  • 22:16
    • «Аталанта» с Миранчуком разгромила «Наполи»
  • 21:11
    • «Лилль» разгромил «Лорьян» и вернул лидерство в чемпионате Франции
    Все новости спорта

    Сможет ли Маррей пройти первый круг в Монпелье?

    Герасимов — Маррей. Прогноз (к. 2.31) и ставки на турнир в Монпелье 23 февраля 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Энди Мюррей Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Герасимов — Маррей
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Энди Маррей
    Британец Энди Маррей сыграет против белоруса Егора Герасимова в первом круге турнира в Монпелье (Франция). Матч пройдет 23 февраля, начало — в 13:00 мск. Герасимов — Маррей: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Герасимов

    Свой первый матч в текущем сезоне Герасимов провел еще в начале января. На турнире в турецкой Анталье белорусский теннисист в стартовом матче уступил французу Тристану Ламазину.

    В начале февраля Герасимов неплохо выступил на одном из турниров Мельбурне, которые предшествовали Australian Open. В первом круге Егор обыграл южноафриканца Ллойда Харриса, а во втором — венгра Мартона Фучовича. Продвинуться дальше белорусу не позволил представитель Канады Феликс Оже-Альяссим, но игра получилась довольно напряженной, в решающем сете Герасимов уступил на тай-брейке.

    На Открытом чемпионате Австралии Герасимов повторил свой лучший результат — дошел до второго круга. Скромно, но все же для 83-й ракетки мира это успех. В стартовом матче Егор обыграл француза Бенуа Пэра.

    А вот дальше было сокрушительное поражение от главной сенсации этого сезона. Герасимов потерпел сокрушительное поражение от Аслана Карацева — 0:6, 1:6, 0:6. Почему это вовсе не сенсация, стало понятно позже, когда Карацев дошел до полуфинала.

    Маррей

    Тем временем Маррей по-прежнему остается в профессиональном туре, несмотря на сложнейшую операцию по замене тазобедренного сустава. Бывшая первая ракетка мира продолжает выступать, но уже явно не на том уровне, что раньше.

    В первой половине февраля Маррей выступил на «Челленджере» в итальянской Биелле. Энди дошел до финала, но сильно обольщаться не стоит.

    Во-первых, уровень соперников был далеко не самый топовый, во-вторых, почти в каждой игре был заметно, что Маррей чувствует себя на корте не очень уверенно, ну а в-третьих — в решающем матче британец проиграл украинцу Илье Марченко, который находится в конце второй сотне рейтинга.

    Все прогнозы на теннис

    На Открытом чемпионате Австралии Маррей не выступил из-за ковидных ограничений. За несколько дней до вылета в Мельбурн Энди сдал положительный тест на коронавирус.

    Прогноз и ставка

    На Герасимова букмекеры предлагают поставить за 2.52, а на победу Маррея — за 1.55.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    Вполне адекватный расклад, поскольку сейчас Маррея точно нельзя назвать явным фаворитом. Герасимов, учитывая проблемы соперника, вполне может одержать победу.

    Но мы поставим на то, что в матче будет больше двух сетов. Не исключено, что теннисистам придется задержаться на корте.

    Ставка - тотал сетов в матче больше 2,5 за 2.31.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что в матче будет хотя бы один тай-брейк за 2.43. Маррею сейчас сложно даются розыгрыши на чужой подаче, поэтому вполне вероятно, что в одном из сетов мы увидим тай-брейк.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Химки — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Йокерит — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Маритиму — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ювентус — Кротоне
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Осасуна — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Брайтон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Сарагоса — Алькоркон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.57
  • Экспресс дня 22 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Флорида — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Айлендерс — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Даллас — Мемфис
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Колорадо — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Финикс — Портленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Ак Барс — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Килиан Мбаппе
  • Камбэка не будет. Мбаппе затмил Месси и похоронил «Барселону»
    • 01:57 17/02/2021     Килиан Мбаппе
  • Историческое событие. «ПСЖ» нокаутировал «Барселону»
    • 12:56 17/02/2021     Фрагмент матча
  • Один Берг в поле не воин. «Краснодар» проиграл в Лиге Европы из-за ошибок вратаря
    • 02:01 19/02/2021
    Прогноз и ставка на матч Герасимов — Маррей 23.02.2021 в 13:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.31.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры