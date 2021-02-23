Британец Энди Маррей сыграет против белоруса Егора Герасимова в первом круге турнира в Монпелье (Франция). Матч пройдет 23 февраля, начало — в 13:00 мск. Герасимов — Маррей: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Герасимов

Свой первый матч в текущем сезоне Герасимов провел еще в начале января. На турнире в турецкой Анталье белорусский теннисист в стартовом матче уступил французу Тристану Ламазину.

В начале февраля Герасимов неплохо выступил на одном из турниров Мельбурне, которые предшествовали Australian Open. В первом круге Егор обыграл южноафриканца Ллойда Харриса, а во втором — венгра Мартона Фучовича. Продвинуться дальше белорусу не позволил представитель Канады Феликс Оже-Альяссим, но игра получилась довольно напряженной, в решающем сете Герасимов уступил на тай-брейке.

На Открытом чемпионате Австралии Герасимов повторил свой лучший результат — дошел до второго круга. Скромно, но все же для 83-й ракетки мира это успех. В стартовом матче Егор обыграл француза Бенуа Пэра.

А вот дальше было сокрушительное поражение от главной сенсации этого сезона. Герасимов потерпел сокрушительное поражение от Аслана Карацева — 0:6, 1:6, 0:6. Почему это вовсе не сенсация, стало понятно позже, когда Карацев дошел до полуфинала.

Маррей

Тем временем Маррей по-прежнему остается в профессиональном туре, несмотря на сложнейшую операцию по замене тазобедренного сустава. Бывшая первая ракетка мира продолжает выступать, но уже явно не на том уровне, что раньше.

В первой половине февраля Маррей выступил на «Челленджере» в итальянской Биелле. Энди дошел до финала, но сильно обольщаться не стоит.

Во-первых, уровень соперников был далеко не самый топовый, во-вторых, почти в каждой игре был заметно, что Маррей чувствует себя на корте не очень уверенно, ну а в-третьих — в решающем матче британец проиграл украинцу Илье Марченко, который находится в конце второй сотне рейтинга.

Все прогнозы на теннис

На Открытом чемпионате Австралии Маррей не выступил из-за ковидных ограничений. За несколько дней до вылета в Мельбурн Энди сдал положительный тест на коронавирус.

Прогноз и ставка

На Герасимова букмекеры предлагают поставить за 2.52, а на победу Маррея — за 1.55.

Вполне адекватный расклад, поскольку сейчас Маррея точно нельзя назвать явным фаворитом. Герасимов, учитывая проблемы соперника, вполне может одержать победу.

Но мы поставим на то, что в матче будет больше двух сетов. Не исключено, что теннисистам придется задержаться на корте.

Ставка - тотал сетов в матче больше 2,5 за 2.31.

Также можно рассмотреть ставку на то, что в матче будет хотя бы один тай-брейк за 2.43. Маррею сейчас сложно даются розыгрыши на чужой подаче, поэтому вполне вероятно, что в одном из сетов мы увидим тай-брейк.